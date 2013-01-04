CHP'li Şeker: Suriyeliler için Kilis'te tarım arazisine konteyner kent mi kuruluyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Kilis’in Elbeyli İlçesi Beşiriye Köyü'ne Suriyeli mülteciler için 15 bin kişilik yeni bir konteynet kent kurulmasını Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesinde Şeker, “Vatandaşlarımızın geçimlerini nasıl sağlayacağı, o tarlayı ekmek için üstlendiği maliyetin karşılanıp karşılanmayacağı gibi konular dikkate alınıp, çözüm üretilmiş midir” diye sordu.

CHP'li Şeker, soru önergesinde "Mart 2011’de Suriye’de rejim ile muhalifleri arasında başlayan çatışmalardan kaçarak ülkemize sığınan ve 2012 yılsonu itibarıyla sayıları 147 bini aşan mülteciler Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve 15 bin kişilik konteyner kentte, Adıyaman’da kurulan 13 çadırkentte ve Kilis’te kurulan 1 adet konteyner kentte barındırılmaktadır. Son yapılan açıklamalara göre bunlara ilave olarak Kilis İli Elbeyli İlçesi Beşiriye Köyü’ne de bir adet 15 bin kişi kapasiteli konteynerkent yapılacaktır. Bu konteynerkentin kurulacağı 660 dönümlük alan hazine arazisi olup, 30’ar dönümlük parseller halinde köylüye tarım yapması amacıyla kullandırılmaktadır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şeker, "Vatandaşlarımızın ekmek kapısı olan ve hâlihazırda ekili bulunan bir alana Suriyeli mülteciler için yeni bir konteynerkent yapılmasını doğru buluyor musunuz?" diye sordu.

Başbakan'a "Söz konusu konteynerkent için bir tarım arazisinin seçilmesinin özel bir nedeni var mıdır?" diye soran Şeker, 3 bin konteynerın kurulması için uygun başka bir alanın olup olmadığını sordu.

Ekili tarlalar elinden alınırsa

Şeker, soru önergesinde "Suriyeli mültecilerin insani koşullarda yaşaması için bir konteynerkent yaparken ekili tarlası heba edilen vatandaşlarımızın geçimlerini nasıl sağlayacağı, o tarlayı ekmek için üstlendiği maliyetin karşılanıp karşılanmayacağı gibi konular dikkate alınıp, çözüm üretilmiş midir?, Söz konusu konteynerkentin yapılmasıyla birlikte Kilis’te barınan Suriyeli mülteci sayısının 25 bini aşacak olmasının, bu yoğunluğun Kilis’in toplam nüfusunun 1/5 oranına denk gelmesinin şehrin sosyal ve kültürel dokusunda meydana getireceği tahribat hesaplanmış mıdır?" dedi.