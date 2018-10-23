CHP'li Şeker: Orada havalimanı değil, 38 işçinin mezarı yükseliyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, üçüncü havalimanında yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekerek, "Orada yükselen havalimanı değil, 38 işçinin mezarı yükseliyor aynı zamanda. Orada kimin çalıştığı belli değil, kimin öldüğü belli değil ve kimin öleceği belli değil" dedi.

3. Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu bugün havalimanı inşaatında yaşanılan son iş cinayetini protesto etmek için İstanbul Tophane Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklaması metnini Devrimci Yapı İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir okudu.

Basın açıklamasında ayrıca tutuklu İnşaat İşçileri Sendikası yöneticilerinden Özkan Özkanlı ve Dev Yapı İş Sendikası Genel başkanı Özgür Karabulut’un hapishaneden gönderdiği mesaj okundu. DİSK adına Limter İş Genel Başkanı Kamber Saygılı konuştu. 29 gündür Bostancı’da direnişte bulunan Köroğlu inşaat işçilerinden bir işçi konuşma yaptı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’de konuşma yaptı.

"Cinayetlere engel olmak yerine örtbas etmeye çalıştılar"

Prof. Dr. Beyza Üstün "3. havalimanında direnen tüm işçilerin sesi olmaya devam ediyoruz" diyerek basın açıklaması yapması için sözü Demir'e verdi. Demir 3. havalimanında hayatını kaybeden bir işçinin bedeninin rögarda bulunduğu iddiası üzerine "İşçilerin ensesinde hazır bekleyen görevliler, cinayetlere engel olmak yerine örtbas etmeye çalıştılar" dedi.

"Öldürüp Kaybettiğiniz İşçi Kim ve Nerede?" yazılı pankartın önünde DİSK adına konuşan Saygılı konuşmasında 16 yıllık iktidar boyunca yirmi bini aşkın işçinin iş cinayetlerinde kurban gittiğini belirtti.

HDK Emek Meclisi’nden Oya Öznur ise tutuklu bulunan Özgür Karabulut ile Özkan Özkanlı’nın gönderdiği mesajları okudu. Karabulut'un yazdığı mesajda şu ifadeler yer aldı. "İşçilerin köle değiliz mücadelesi kölelik koşulları ortadan kalkana kadar sürecektir." Tutuklu olan Özkanlı, sermayenin sesi değil emekçinin sesi olmaktan gurur duyduğunu mesajında belirtti.

"Orada kimin çalıştığı, kimin öldüğü, kimin öleceği belli değil"

CHP'li Şeker 3. havalimanında gerçekleşmiş cinayetlere vurgu yaparak " Orada yükselen havalimanı değil, 38 işçinin mezarı yükseliyor aynı zamanda. Orada kimin çalıştığı belli değil, kimin öldüğü belli değil ve kimin öleceği belli değil." ifadelerini kullandı. Konuşmasını tutuklu işçilerin serbest bırakılmasını talep ederek bitirdi.

İnsanların öldüğünü, kimsenin bu durumdan haberi olmadığını belirten HDP'li Gülüm 3. havalimanında cansız bedeninin rögarda bulunan işçinin adının saklandığını, bu olayın üstünün örtüleceğini vurgulayarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.