CHP’li Seçer kaçak bahisçilere savaş açtı

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, internet üzerinden oynatılan yasadışı bahis oyunlarına savaş açtı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Seçer, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, bu alandaki denetimleri sordu.

Esnaf şikâyet etti

Seçim bölgesi Mersin’deki esnaf ziyaretleri sırasında bir iddia bayisinin “kaçak bahis oynatıldığına” dair şikâyetiyle konuyu TBMM’ye taşıyan CHP’li Seçer, Türkiye’de futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine bahis düzenleme konusunda tek yetkili kurum Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmasına rağmen, yurtdışı kaynaklı bazı şirketler tarafından kurulan internet siteleri aracılığı ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak yasadışı kumar ve bahis oyunları oynatıldığına dikkat çekti.

Öğrencilerden babalara kadar herkes

İnternet üzerinden kaçak olarak oynatılan bahis oyunlarının kayıt altındaki iddia bayilerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Seçer, “Bu sorunun sadece Mersin’de değil, Türkiye’nin her yerinde adeta bir kanser hücresi gibi yayıldığını üzüntüyle öğrendim. Birçok şehirde alenen oynatılan kaçak bahisler, sadece esnafımızı değil, ilköğretim çağındaki öğrencilerden tutun da kumara bulaşıp yuvası dağılan yurttaşlarımıza kadar çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Aslında yasal olarak önlem var, ancak yeterli ve etkin denetim yapılmadığı için önlemler bir türlü hayata geçmiyor” diye konuştu. Mersin’de Haziran ayı başında yasadışı bahis nedeniyle çıktığı belirtilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayı da hatırlatan Seçer, “İnsan hayatının kaybının bile sıradan bir olay haline geldiği Türkiye’de etkili denetim daha çok caydırıcı olacaktır”.

Seçer’in Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesi şöyle:

- Mevzuattaki yasal boşluktan da faydalanarak kaçak şekilde iş yapan dolandırıcı internet sitelerinin Türkiye’de faaliyet gösterdiği iddiası doğru mudur? Söz konusu şirketlerin kredi kartı ile para yatırılarak bahisleri oynattığı, kredi kartı hesap özetinde ise harcamanın müzik şirketlerinden CD, kitap vb. ürünler alınmış gibi göründüğü, aynı şirketlerin para gönderirken de "iade" adı altında para ödemesi yaptığı doğru mudur?

- Son 3 yılda; yasal olmayan sanal ortam oluşturulması ve bu ortamda kumar ve bahis oyunları oynatılmasına yönelik olarak Türkiye genelinde her yıl ve il ayrı ayrı gösterilmek üzere kaç denetim yapılmıştır?

- Vatandaşları her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik eden kaç kişi hakkında, hangi yasal işlem yapılmıştır?

- Denetimlerde ele geçirilen her türlü bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığının parasal değeri ne kadardır?

- Devletine karşı her türlü yasal sorumluluğu yerine getiren kayıt altındaki esnafı sanal ortamda kaçak olarak iş yapanlardan korumak için bugüne kadar alınan ve hükümetinizce alınması öngörülen tedbirler nelerdir?