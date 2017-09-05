CHP’li Sarıbal: Kendi çiftçisini desteklemeyen Türkiye, 7,7 milyon ton ayçiçeği ithal etti

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, yaptığı açıklamada “Kendi çiftçisini desteklemeyen Türkiye, 15 yıllık AKP döneminde 7,7 Milyon Ton ayçiçeği ithal etti ve 4,2 milyar dolar ödedi” dedi.

Orhan Sarıbal, açıklanan ayçiçeği fiyatları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

“Türkiye’nin yağ bitkilerinde uzun yıllardan beri dışa bağımlı olduğunu” belirten Sarıbal, “AKP’li yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ithalat kıskacından kurtulamamaktadır. Desteklerin düşük buna karşılık girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üretim değil, ithalat daha cazip hale gelmektedir” ifadelerini kullandı

Orhan Sarıbal’ın yaptığı basın açıklaması şöyle:

“Ayçiçeği üretim ihtiyacın ancak üçte birini karşılıyor”

"Yağlık ayçiçeği bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ile ülkemizin en önemli yağlık tohumudur. Bu yıl yağlık ayçiçeği rekoltesinin 1,4 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak bu üretim seviyesi ihtiyacın ancak üçte birini karşılamaktadır.

“Üretim değil, ithalat daha cazip hale getiriliyor”

Yağ bitkilerinde uzun yıllardan beri dışa bağımlı olan Türkiye, AKP’li yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ithalat kıskacından kurtulamamaktadır. Desteklerin düşük buna karşılık girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üretim değil, ithalat daha cazip hale gelmektedir.

"Türkiye 15 yıllık AKP döneminde 7,7 milyon ton ayçiçeği ithal etti ve 4,2 milyar dolar ödemiştir. Ayrıca 6 milyon tonu aşkın ayçiçeği yağı ithalatına 7,7 milyar dolar ödenmiştir.

“Mazot fiyatı yüzde 25, gübre yüzde 30 arttı”

"2016 yılı Ağustos ayında litresi 3,65 lira olan mazotun fiyatı günümüzde 4,55 lira civarındadır. Yani mazot fiyatı son bir yılda yüzde 25 oranında artmıştır. Öte yandan son bir yılda gübre fiyatlarındaki artış yüzde 30’u geçmiştir.

“Fiyat artışı girdi fiyatları ve enflasyonun altında kaldı”

"Trakyabirlik yağlık ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatını yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için 1.823 TL/Ton olarak belirledi. Geçen yıl alım fiyatı 1.675 TL/Ton olarak açıklanmıştı. Bu yüzde 8,8’lik bir artış anlamına geliyor. Buna karşılık son bir yıllık enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 9,8’i buldu. Oysa Trakya’daki ziraat odalarının tespitlerine göre ayçiçeğinde maliyet ton başına 2 bin lirayı buluyor. Bu rakamlar ayçiçeği üreticisinin ne kadar mağdur edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

“Birliklerin piyasadaki payı düşüyor”

"2000’li yılların başından bu yana hükümet tarım birliklerini işlevsiz hale getirmek için uğraşıyor. Birliklerin 2003 yılında toplam rekoltenin yüzde 53’ünü satın almalarına karşılık, uygulanan politikalar nedeniyle 2016 yılında ayçiçeği üretimi içindeki alım payları yüzde 22’ye kadar düşmüştür. Böylelikle şirketler ve ithalat yoluyla da başka ülkelerin çiftçileri desteklenmiş olmaktadır.

"Yağlı tohumlarda dışa bağımlı olan Türkiye, üretimini artırmak için ürüne değerinde fiyat vermek zorundadır. Yağ bitkilerine verilen destekler artırılmalı; üretimi artıracak, ithalatı ve dışa bağımlılığı azaltacak politikalar uygulanmalıdır.”