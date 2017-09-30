CHP'li Sarıbal, Bursa'daki balık ölümlerini Meclis'e taşıyor

BURSA, (DHA) - CHP Meclis üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Canbalı Deresi\'ndeki balık ölümlerine ilişkin, \"Şu anda 20 kilometre kadar bir alanda su üstünde yüzen ya da kıyıya vuran binlerce balığı görmek hala mümkün\" dedi. Sarıbal, balık ölümlerini, TBMM gündemine de taşıyacaklarını söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Karacabey\'deki Canbalı Deresi’nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Balık ölümlerinin nedenlerini araştırmak için, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından dereden alınan numune sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösteren Sarıbal, ölen tonlarca balığın kilometrelerce uzunluğundaki dere yüzeyini tamamen kapladığını, yaşanan bu doğa katliamına karşın, Tarım Bakanlığı’ndan ya da bağlı birimlerden tek bir resmi açıklama yapılmadığını söyledi.

Canbalı Deresi boyunca birçok fabrikanın bulunduğunu, bu fabrikaların atıklarını bu dereye boşalttıklarını ve havzada sanayii kirliliğin yaşandığını belirten Sarıbal, “Hangi fabrikatörün, hangi sermayedarın çıkarlarını, halkın ve doğanın çıkarlarına tercih ediyorsunuz?” diye sordu.

BALIK ÖLÜMLERİ 20 KİLOMETRELİK ALANDA GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan kitlesel balık ölümlerinin yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda gerçekleştiğinin düşünüldüğünü ve derenin sadece Karacabey sınırları içerisindeki bölümünde 10 ton civarında balık ölümünün gerçekleştiğinin altını çizen Sarıbal, “Karacabey Belediyesi’nin, görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle bu balıkları görünen yüzeyden toplayarak imha ettiği biliniyor. Ancak ölen balıkların imhası, sorunu çözmüyor. Şu anda 20 kilometre kadar bir alanda su üstünde yüzen ya da kıyıya vuran binlerce balığı görmek hala mümkün” dedi.

\'BU İLK KİTLESEL BALIK ÖLÜMÜ DEĞİL\'

Yaşanan bu kitlesel balık ölümlerinin ilk olmadığını da dile getiren Sarıbal, “Bu, 2017 yılında Canbalı Deresi’nde gerçekleşen üçüncü kitlesel balık ölümü. Tarım Bakanlığı’ndan hala bir resmi açıklama yok. Benim de üyesi bulunduğum Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği ve daha birçok sivil toplum örgütünün yaptığı bütün girişimlere karşın; İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, dereden alınan numunelerin ne şimdiki, ne de daha önceki sonuçlarına ilişkin hiçbir bilgiye ulaşılamamaktadır. Bugün yaşanan bu doğa katliamı, daha önce yaşanan iki kitlesel balık ölümü olayından sonra, Bakanlığın hiçbir önlem almadığını gözler önüne seriyor.” diye konuştu.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞIYOR

Valiliğin de sözkonusu balık ölümlerini soruşturması gerektiğine işaret eden Orhan Sarıbal, bunu TBMM gündemine de taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

\"Konuya ilişkin Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın cevaplandırması istemiyle bir soru önergesini TBMM’ye iletiyoruz. Hemen ardından da Türkiye’de yaşanan doğa katliamlarını genel olarak araştırılması için de bir araştırma önergesi vereceğiz. Yaşanan balık ölümlerinin sarsıcı nitelikteki boyutları ve sonuçları kamuoyuna açıklanana ve konu hakkında gerçekçi çözümler üretilene kadar konunun takipçisi olacak ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

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