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CHP'li Sağlar'ın Akşam gazetesine verdiği röportaja Ağbaba'dan tepki; Anlayabilmiş değilim

"Cumhurbaşkanı'nın gidip AKP'ye üye olduğu gün CHP'nin tartışılması kime ne sağlar"

03 Mayıs 2017 16:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olağanüstü kurultay çağrılarını değerlendirirken CHP'nin televizyon ekranlarında tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi. Ağbaba, Fikri Sağlar'ın Akşam gazetesine demeç vermesine, "Anlayabilmiş değilim" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, partinin iç organlarında herkesin kendi ifade etme özgürlüğünün olduğunun altını çizen Ağbaba, "Cumhurbaşkanı'nın gidip AKP'ye üye olduğu gün CHP'nin tartışılması kime ne sağlar. Bu tartışmalar hiçbir CHP'liye yakışmaz" dedi. 

Deniz Baykal'ın Abdullah Gül'e yönelik sözlerini de Ağbaba, "Gül'ün geçmişi bellidir ve adının partimizle anılması mümkün değildir. Hayretle karşıladım" diye konuştu.

Fikri SağlarAğbaba, Fikri Sağlar'ın Akşam gazetesine demeç vermesine, "Anlayabilmiş değilim" yorumunu yaptı. Ağbaba söz konusu gazetede yayımlanan partiye ilişkin haberlere sert çıkarak, o gazete üzerinden CHP'yi tartışmanın doğru olmadığını vurguladı. 

CHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, dün Akşam'a verdiği demeçte Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmiş, 'türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti.

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