CHP'li Sağlar: Çocukları kıyafetlerinden dolayı sahneden indirenlere pedofili suçundan işlem yapılmalı

Mersin’deki 23 Nisan kutlamalarında bir grup kız öğrencinin kıyafetleri gerekçe gösterilerek sahneden indirilmesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, sorumlular hakkında ‘pedofili’ suçundan işlem yapılması gerektiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerin kıyafetlerini uygun bulmayan okul yönetiminin gösteriyi yarıda ve öğrencilerin gözyaşları içinde sahneyi terk etmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Sağlar, “Bu olay, yalnızca bir gösterinin tepki nedeniyle sonlandırılmasından ibaret olarak görülmemelidir. Kadınları ve kız çocuklarını cinsel obje olarak gören sapkın zihniyet, bir ilçe ilkokulundan TBMM’ye kadar tüm devlet kurumlarını sarmıştır. Çanakkale Zaferi’ni anmak üzere TBMM’de yapılan gösteride kadın oyuncuların sahneden indirilmesi, bu sapkın zihniyetin bir devlet politikası haline geldiğinin en açık göstergesidir” dedi. Sağlar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kadınları toplum hayatının dışına itmeye çalışan ve yok sayan gerici zihniyet, laik ve demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan karşı-devrimci bir mücadele içindedir. Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmak amacıyla her vesileyle cumhuriyetin temel kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

"Kız çocuklarına ve kadınlara cinsel obje olarak bakan zihniyet bütün kurumları sarmış"

“Kimse bu uygulamanın münferit bir olay olduğunu sanmasın. Kıyafet gerekçesi sadece bir bahanedir. Meclis Başkanı’nın kadın oyuncuları sahneden indirmesiyle bu olayın hiçbir farkı yoktur. Kız çocuklarına ve kadınlara cinsel obje olarak bakan zihniyet bütün kurumları sarmış; bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu gerici kuşatmayı kırmanın tek yolu, 24 Haziran’da sandıkta hesap sormaktır.

“Sapkınlığı devlet politikası haline getiren ve bu sapkınlıklardan beslenen iktidar, “Cumhur İttifakı” adı altında kurdukları “Şer Cephesi” ile toplumsal değerlerimize ve çağdaşlığa karşı verdikleri mücadeleyi kaybetmeye mahkum. Bizi bekleyen seçimlerde bunu hep birlikte göreceğiz.”

Ne olmuştu?

23 Nisan kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan Kazanlı İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikler sırasında 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi, kız öğrencilerin kıyafetlerinin müstehcen olduğu gerekçesiyle yarıda kesilmiş ve öğrenciler sahneden indirilmişti.

Gösteri sırasında izleyicilerden geldiği söylenen tepkiler nedeniyle okul müdürü tarafından gösterinin sonlandırılması talimatı verilmiş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ise “O yaşta çocuklara uygun elbiseler değildi. Çocukların kıyafeti eğitim ortamına uygun değildi” açıklaması yapmıştı.