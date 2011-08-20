CHP’li RTÜK: Arınç’ın sözleri kurula ilaç gibi geldi







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘kusacağım geliyor” dediği “İzdivaç” programları eleştirisinde yalnız olmadığı ortaya çıktı. CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Süleyman Demirkan T24’e, “Sayın Arınç’ı telefonla aradım. Destek verdim. Haklı bir eleştiri de bulundu” dedi.



“Hiçbir program bir başbakan yardımcısını ‘kusacağım geliyor’ noktasına getirmemeli” diyen Demirkan, toplumda karşılık bulan haklı eleştirilerde siyasi görüş farkı veya farklı siyasi parti ayrımının olamayacağını düşünüyor. “Komplekse kapılmadan, eleştiride haklılık varsa RTÜK, gereken dersi çıkarmalı. Sayın Arınç’ın bu programlarla ilgili yerinde ve isabetli çıkışı oldu. Ben de kendisine telefonda, ‘Bu uyarınızdan yararlanacağız’ dedim.”

Cinsiyet ayrımcılığı teşvik ediliyor



Programları konumu gereği izlediğini anlatan Demirkan, “Bekâret üzerinden pazarlık yapılıyor. Cinsiyet ayrımcılığı var. Hatta ayrımcılık teşvik ediliyor. Özel hayat istismar ediliyor. Din sömürüsü var. Toplumun genel ahlakına, kültürüne, çağdaş ve etik değerlere aykırı içerikte yayınlar bunlar.”

Arınç'ın sözleri ilaç gibi geldi



RTÜK’ün, başbakan yardımcısının eleştirisinden iki gün önce yaptığı toplantıda, uyarı çıkması taleplerine bazı üyeleri tarafından karşı çıkıldığını ve bunun medyaya yansıdığını hatırlatan Demirkan, “O toplantıda uyarı çıkmadı. Ama iki gün sonra Arınç’ın sözleri ilaç gibi geldi. Başbakan yardımcısı, uyarı çıkmasına itiraz edenleri açığa düşürmüş oldu. Oysa Kurul ‘her şey istismar ediliyor’ gerekçeleriyle hassasiyetini ortaya koyabilirdi.”

Çocuklarda travma yaratır



Vatandaşın çok sayıda şikâyet başvurusunda bulunduğunu anlatan, bu programlarda sadece rating’in ölçü alındığına dikkat çekti. “Şarlatan bir yaklaşım var. Rating uğruna sınırsız sömürü yapılıyor” diyen Demirkan, programların çocuklarda travma yaratacağından endişe duyduğunu vurguladı.

Çözüm yapımcılarda



“Programlara çeki düzen getirilmeli” diyen Demirkan, “Bu iş nasıl olacak. Kim yapacak” sorusuna adres olarak yapımcıları gösteriyor. “RTÜK, her şeyi düzenleyen, döven söven, hizaya getiren bir kurum olmamalı. Yönlendirici olabilir. Ama bunun çözümü yapımcılarda. Aynaya bakıp kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Rating her şey değil.