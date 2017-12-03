CHP’li Purçu: Hükümet köylerin tabelasını niye kaldırdı, hani köylü milletin efendisiydi?

TBMM Genel Kurulu’nda hükümetin ekonomi karnesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu çiftçi borcunun 5,5 milyar liradan 74 milyar liraya çıktığını söyledi. “Çiftçi bitmiş” diyen Purçu, “Bu Hükûmet köylerin tabelasını niye kaldırdı? Hani köylü milletin efendisiydi? Köylerin tabelasını kaldırdınız ya” diye konuştu. Purçu, AKP’lilerden ‘kaldırmadık’ seslerine “Kaldırdınız, mahalle yaptınız ya, dağ başındaki köyler mahalle oldu” diye yanıt verdi.

Purçu’nun hafta içinde genel kurul konuşması şöyle:

İşsizlik Fonu diye bir fon var Türkiye'de. Bu fon, 114 milyar lira arkadaşlar. On beş yılda işsiz vatandaşlarımıza dağıttığınız bedel 17 milyar lira. 100 milyar lirayı fonun amaçları dışında başka yerlere kullanıyorsunuz. Bunu nereye kullanıyorsunuz bize izah edin bakalım. Garibanın, işsizin, vatandaşın hakkını nereye kullanıyorsunuz, bunu burada Hükûmetin yetkilileri gelsin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir anlatsın.

Asgari ücret zaten ülkemizin kanayan yarası. Şu milletvekili koltuklarında oturan kardeşlerim -ben de dâhilim- 1.400 liraya kim geçinecek arkadaşlar? 1.400 liraya kim geçinecek bir ayda? Kira mı ödeyeceksin, elektrik mi ödeyeceksin, çocuk mu okutacaksın, ne yapacaksın? Hadi bunun cevabını verin. Şimdi, karne dedik, karneye bir bakalım. Aile gelirinin borca oranı 2002'de 4,7'ydi arkadaşlar. Vatandaş aylığını ya da maaşını çektiğinde yüzde 4,7'sini borca verebiliyordu, geçiniyordu rahat rahat. Şimdi bu oran ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde 57. Vatandaş daha parasını, aylığını almadan yüzde 57'si borca gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin -gerçekten üzüntüyle söylüyorum- ayıbıdır bu, bunu düzelteceğiz. Borçlu olan vatandaş arkadaşlar, bize oy veren, buraya getiren, bu ülkenin gerçek sahibi bizlerle birlikte vatandaşlarımız. Bunun düzeltilmesi lazım.

Bir diğeri arkadaşlar, protestolu senet sayısı 2002'de 800 milyon liradan şimdi kaça gitmiş? 12,3 milyar liraya. Düşünebiliyor musunuz, işveren, işçi ya dasermaye sahibi insanlar gittikçe borç batağına doğru gidiyorlar.

Aynı şekilde tüketicilerin borcu 2002'de 6,6 milyar liraydı. Şimdi ne kadar arkadaşlar? 420 milyar lira. 420 milyar lira tüketicinin borcu var arkadaşlar. Bu ülke gittikçe borçlanıyor. Neden borçlanıyor? On beş yılda üretim yapmadık. Üretim yapmadık, fabrika kapattık. Fabrika açtık mı? İşsizliği artırdık. Fabrika açmadık ki üretim yapalım. İhracatımız düşüyor, biraz sonra geleceğim oraya da arkadaşlar.

Çiftçilerin borcu 5,5 milyar liraydı. Şimdi ne kadar? Çiftçilerin borcu 74 milyar lira arkadaşlar, çiftçi bitmiş. Ben bir şeyi merak ediyorum, bu Hükûmet köylerin tabelasını niye kaldırdı? Hani köylü milletin efendisiydi? Köylerin tabelasını kaldırdınız ya.

Boşanmalar sizin döneminizde yüzde 37 artmış. Sosyal yapımız bozulmuş, sizin döneminizde boşanmalar artmış. Fuhuş yüzde 790, adam öldürme yüzde 261 artmış, çocuk istismarı yüzde 434 artmış; uyuşturucu bağımlılığı yüzde 678 artmış, altı yılda 17 kat artmış.

Genç nüfusun işsizlik oranı üç yılda yüzde 17'den yüzde 20'ye gelmiş. Şu an gerçek işsizlik oranımız yüzde 16,2 arkadaşlar. İhracatımız 2014'te 157 milyon lira, 2017'de 115 milyon lira; bakın, üç yılda 157 milyondan 115 milyon liraya düşmüş arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki üretmiyorsunuz arkadaşlar, üretmeye teşvik etmiyorsunuz, üretmek için teşvik etseniz böyle olmaz.

Dış borcumuz 401 milyon liradan üç yılda 432 milyon liraya... Arkadaşlar, son üç yılda 432 milyon lira olmuş. Daha geliyorum, yabancıların sıcak para akışı gittikçe geriliyor arkadaşlar...