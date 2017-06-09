CHP'li Purçu: AB'nin Romanlar için oluşturduğu 45 trilyonluk fonu ne yaptınız?

Türkiye'nin ilk Roman milletvekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Avrupa Birliği’nden 45 trilyon lira fonla oluşturulan Roman Projesini gündeme taşıdı. Projenin iki yılı doldurduğunu ifade eden Purçu, iktidar kanadına, “Romanların 45 trilyonunu ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Burada yazıyor, ay ay, gün gün faaliyet raporu var, hangisini yaptınız, gelin şurada açıklayın bakalım. Toplantı salonlarında parayı harcadınız ya” dedi.

CHP'li Purçu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na da "Romanlarla hiç ilgilenmiyorsunuz. Her ay, her iki ayda bir genel müdür değiştiriyorsunuz, üç ayda bir bürokrat değiştiriyorsunuz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmıyor, çalışmamak üzerine iş yapıyorsunuz” diye yüklendi.

Purçu’nun tutanaklara yansıyan Genel Kurul konuşması şöyle:

"Urla'daki Roman vatandaşların evleri yıkılıyor"

"Urla'da Roman vatandaşların konut sorunuyla ilgili altı, yedi ay önce talepte bulundum. Bakın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının oluşumu ve göreviyle ilgili Fon Kurulu var, TOKİ'nin bütçe kararına onlar onay veriyor ama her ay toplanması gereken Fon Kurulu bir türlü toplanmıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıma sesleniyorum, bu Fon Kurulu ne zaman toplanacak? Bakın, Urla'daki Roman vatandaşların evleri yıkılıyor, lütfen bu Fon Kurulunu toplayın.

"Ayrıca, Siroma* denen, Avrupa Birliğinden 45 trilyon lira fonla oluşturulan bir Roman Projesi var, kasımda bitiyor. İki sene olmak üzere, bitmek üzere. Ne yaptınız arkadaşlar, Romanların 45 trilyonunu ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Burada yazıyor, ay ay, gün gün faaliyet raporu var, hangisini yaptınız, gelin şurada açıklayın bakalım. Toplantı salonlarında parayı harcadınız ya.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmıyor"

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanım, Romanlarla hiç ilgilenmiyorsunuz. Her ay, her iki ayda bir genel müdür değiştiriyorsunuz, üç ayda bir bürokrat değiştiriyorsunuz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmıyor, çalışmamak üzerine iş yapıyorsunuz.

"Romanları boşuna kandırmayın "

"Bakın, strateji belgesini yayınladınız geçen sene, ne oldu? Allah aşkına, ben faaliyetleri okuyorum şimdi, hangisini yaptınız, bakın, okuyorum şimdi: İzleme ve değerlendirme kurulu kuracaktınız, kurdunuz mu? Ne zaman? Geçen sene, "21 Haziran" yazıyor strateji belgesine göre. Nerede? Yapmadınız. 21 Aralık 2016'da Roman vatandaşların nüfus kaydı sorunuyla ilgili çalışma yapacaktı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaptı mı? Yapmadı. Bir daha okuyorum şimdi: 2017'nin ilk yarısında çocuk işçiliğiyle ilgili çalışma başlatacaktınız Roman mahallelerinde, yaptınız mı? Yapmadınız. Eğitimle ilgili çalışma yapacaktınız yine, yaptınız mı? Yapmadınız. Bu 21 Martta başlaması gereken Romanların istihdam sorunuyla ilgili çalışmayı yaptınız mı? Yapmadınız. O zaman bu strateji belgesini niye yayınladınız, niye yayınladınız arkadaşlar? Bakın, yapamayacağınız şeylerin sözünü vermeyin. Strateji eylem planını yapmakla olmuyor bu işler, takip edeceksiniz. Zaten bütçeniz yok, Romanları boşuna kandırmayın ama hiç olmazsa Avrupa Birliğinden gelen 45 trilyon para var, onun da süresi bitti, orada da yine bir şey yok. Ne olacak bu? Boşuna bizi kandırmayın arkadaşlar, boşuna bizi kandırmayın.

"2009-2013 yılları arasında çocukların uyuşturucu bağımlılığı yüzde 657,7 arttı"

"Bakın, 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çalışmıyor' dedim. TÜİK'in 2009 verisi: 2009-2013 yılları arasında çocukların uyuşturucu madde bağımlılığı yüzde 657,7 artmış. Aile Bakanlığı ne yapıyor? 11 yaş ve altındaki çocuklar bunlar. Aile Bakanlığı çalışmıyor diyordum, bakın, uyuşturucuyla mücadele de etmiyor.

*“Roman Açılımı” çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde sosyal içermenin desteklenmesi operasyonu. Siroma, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile ülkemizde yaşayan Roman vatandaşların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermenin arttırılması amaçlanmaktadır.