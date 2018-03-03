CHP'li Pekşen'den "sahte kimlik" iddiası: Seçimler şimdiden şaibelidir

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, nüfus kayıtlarında yapılan değişiklerle yeni kişilerin eklendiği iddiasında bulundu. Basın açıklaması yapan Pekşen, “Nüfus kayıtlarındaki yanlışlıklar ve gerçekte ölmüş olan birisinin sağ gösterilmesinden daha başka bir durum söz konusu. Ölmüş olan birisinin kayıtlarıyla oynanarak nüfusta yeni bir vatandaşlık numarası ile sahte kimlikler oluşturulmuş. Türkiye bu büyük skandal kayıtlarla seçim yapamaz. Seçimler şimdiden şaibeli ve lekelidir” dedi.

Aynı kişi hem ölü hem sağ

Bir vatandaşın babasının kayıtlarını çıkardığını ve bu kayıtlarda babasına ait farklı kimlik bilgileri verildiğini belirterek Nüfus Müdürlüğü belgelerini gösteren Pekşen, şu ifadeleri kullandı: Babasının adı Osman Fikret ancak verilen kayıtta Osman Fikri oluyor. Dedesinin adı da değişiyor Mehmet Nafiz olan dede ismi sadece Nafiz oluyor. Bütün kayıtlarda 01.07.1898 tarihinde doğan aynı kişi bir belgede 10.01.1989 tarihinde vefat ettiği görülürken diğer belgede sağ gözüküyor. Aynı kişi farklı kayıtlar da farklı vatandaşlık numaraları ile yer alıyor ve bir kayıtta ölü diğer kayıtta sağ görünüyor. Hepsi devletin verdiği nüfus kayıtlarında oluyor.”

Sahte oy kullanarak ya da mükerrer seçmen üreterek, elektronik ortamda seçimlerin hile ile halkın elinden alındığının sabit olduğunu ifade eden Pekşen, “Ölmüş kişilerin nüfus kayıtlarıyla oynama yapılarak bu kişilere yeni kimlikler düzenlenmektedir. Nüfus kayıtlarındaki bu durum bir yazım hatasından ya da yanlışlıktan kaynaklanmıyor. Bilerek ve planlı bir şekilde yapılan, organize bir işlemdir. Bilerek yapılan bu değişikliklerle ölen kişilerin yerine yeni kimlikler ihdas edilmektedir.” şeklinde konuştu.

YSK bu gerçeği nasıl ört bas edecek?

Pekşen şunları söyledi: Dikkatli incelendiğinde ölmüş bir kişinin kayıtlarında harf değişikliği, doğum ölüm tarihleri gibi konularda değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Ölmüş olan kişi kayıtlardaki değişikliklerle diriltilmiştir. Peki bu hangi amaç için yapılmaktadır? Bu kayıtlarda sağ görünen insanlara seçmen kartı çıkarılmış mıdır? Bu sorulara acilen cevap verilmelidir. YSK bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirilmelidir. Bu kayıtlar esas alınarak yapılan ve yapılacak olan seçimlerin meşruluğu yoktur, bu seçimler şaibelidir. Önümüzde ülkenin kaderini etkileyecek önemde seçimler var, bu seçimlere bu sahte kayıtlarla girilemez. ”