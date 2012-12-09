CHP'li Pavey: 'Engelli Sorunlarını Araştırma Komisyonu' kurulamıyor

İzmir'de 'Engelli Hakları' konulu bir söyleşiye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, TBMM'de iki yıldır 'Engelli Sorunlarını Araştırma Komisyonu' kurulamadığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi görevlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Pavey, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği 'Engelli Hakları' konulu söyleşiye katıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşiyi, CHP İzmir Milletvekilleri Hülya Güven ve Mustafa Moroğlu’nun yanı sıra CHP’li Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, CHP Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Özgün Utku ve CHP Bornova İlçe Başkanı Enver Dündar da katıldı.

Engelli Berdan Yalçın (10) ve Perihan Gönültaş (8) söyleşiye Pavey’in masasına giderek katıldı. Pavey, konuşmasının sonraki bölümlerini çocuklarla birlikte yaparak, söyleşi sonrası kitaplarını da imzaladı.

Engelli haklarının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Pavey, TBMM’de iki yıldır ’Engelli Hakları Araştırma Komisyonu’ kurulması için çaba harcadıklarını belirterek şu şekilde konuştu:

'İnsanların perişanlığı ortaya çıkacak diye engel oluyorlar'

"Fakat ne yazık ki bu komisyonun kurulmasını sağlayamadık. TBMM’de 'interneti araştırma' komisyonu bile var. Ama engelli sorunlarını araştırma komisyonu maalesef yok.

Türkiye’de 12.5 milyon engelli olduğunu ve aileleri ile birlikte 36 milyon gibi ciddi bir nüfusu oluşturduklarını düşünürseniz sorunlarına kayıtsız kalınması inanılır gibi değil. Ama ben bunun nedenini şuna bağlıyorum. Türkiye’de uzun süredir her şeyin iyi gittiği pompalanıyor. Ama engelli hakları komisyonu kurulursa milyonlarca insanın yaşadığı perişanlık ortaya çıkacak ve gözler önüne serilecek. Bunu istemedikleri için engel oluyorlar."

Temel konunun insan hakları olduğunu vurgulayan Pavey, "Azınlık, kadın ya da engelli hakları birbirinden farklı düşünülemez. Ayrımcılık hangisinde yapılırsa yapılsın kafa aynı kafadır. İnsan hakları herkes için eşit haklar demektir. Bu konulardaki ilerleme için yasa çıkarmak yetmez. Bunların toplum tarafından içselleştirilmeleri gerekir. Hala engellilere rapor çilesi çektiriyorsanız, televizyonlara teleteks yöntemi ile alt yazı zorunluluğu getirmiyorsanız, işaret dilini mahkemelerde kullanmıyorsanız, çıkarılan yasaların bir anlamı yoktur. Soyut hakların mutlaka somut hale gelmesi önemlidir" dedi.

Çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada takdir toplayan ve örnek gösterilen Şafak Pavey’i ağırlamanın büyük bir mutluluk olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Sındır, "Pavey’in pozitif enerjisini aldık. Azmi, yaşama bağlılığı ve insan sevgisi ile gerçekten bizlere örnek oluyor. Ona tüm insanlığın ihtiyacı var. O da bu konudaki gayretlerini her ortamda gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.