CHP'li Pavey: Başbakan daha dün idam edilenlere ağlamıyor muydu?

İzmir'de konuşan CHP Milletvekili Şafak Pavey Türkiye'nin siyasi şiddetten kaynaklı ölüm bilançosunun Afganistan'ın üzerine çıktığına dikkat çekti. Pavey, Başbakan'ın, "ölümlere ölüm katmak istediğini" söyledi.

İzmir’de Rotary Enstitüsü toplantısına katılan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, 22 Kasım’da Paris’te İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için yapacağı sunum ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında yaşanan açlık grevlerine değinen Pavey, Türkiye’nin siyasi şiddetten kaynaklı yaşanan ölüm bilançosunun Afganistan’ın üzerine çıktığına dikkat çekti. Pavey, "Türkiye siyasi şiddette kaybedilen insanlarda geçen sene 11’nci sıradayken 5’nci sıraya yükseldi. Bu çok büyük bir acıdır. Biz çok taze acımız olan Şanlıurfa’daki mahkûmların yanarak ölmesinden hâlâ bir şey öğrenemediysek şimdi zaman düşünme zamanıdır. İnsan hayatı en kutsal şeydir. Hükümetin görevi açlık grevlerinin olup olmadığını tartışmak değil bunun için çare bulmaktır. Hükümete görevlerini bir kez daha hatırlatmak isterim" değerlendirmesini yaptı.



'Gözyaşı kurumadan idamdan bahsetmesi tuhaf'



Yaşanan bu tablo içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın idam cezasından bahsederek “ölümlere ölüm katmak istediğini” söyleyen Pavey, "Bundan bahsetmek için çok tuhaf bir dönem seçtiğini düşünüyorum. Ölüm çığlıklarına eklemek istiyor herhalde diye düşünüyorum. Daha henüz dün, darbe döneminde idam edilen gençlerin mektubunu okuyarak ağlarken gözyaşları kurumadan idamdan bahsetmesini gerçekten çok tuhaf buluyorum. Ülkemizde önemli olan insan ölümlerini durdurmak. Biz ölümlere sayıların eklendiği bir ülke değil tam tersi bunlara çare bulunduğu, daha uzun yaşamak için çareler bekliyoruz hükümetten" dedi.



Expo açıklaması



Pavey, ana muhalefet partisi milletvekili olmasının İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için Paris’te yapacağı sunumu etkileyeceği eleştirilerine de, "Bu uluslararası bir mücadele. Bu benim muhalefetteki görevimi yapmayacağım veya muhalefetteki görevimin değişeceği anlamına gelmiyor. Uluslararası bir mücadele ulusal bir mesele için elimden gelen desteği vermek için buradayım. Delegasyona Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu da katılacak. Bunun için de ayrıca çok mutlu oldum" dedi.

EXPO’nun nerede düzenleneceğine karar verecek olan Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) delegelerine sunum yapma teklifini, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan aldığını dile getiren Pavey, "Benim için ansızın gelişti. Çok yeni bir davet aldım. Henüz bir haftayı doldurmadı davetin süresi. Aylar önce söz verilmiş etkinlikler vardı. Gelecek haftaya denk geldiği için Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik özel bir konuşmayı iptal ettim. Ben bunu ulusal meselemiz olarak görüyorum. Bu bir uluslararası yarıştır. Ülkemizi, güzel İzmir’imizi temsil etmek için elimden geleni yapacaığım. Şu anda hazırlık aşamasındayım" diye konuştu.

Sunumunda ana tema olan sağlık üzerine yoğunlaşacağını kaydeden Pavey, "Esasında tema aynı zamanda insan hayatının kutsallığı. Bunun için elimden geldiğince uluslararası tecrübemi de yansıtabileceğim bir konuşma hazırlamaya çalışıyorum. Umarım mahcup etmem. Bu benim için büyük bir onur" dedi.

Pavey ayrıca ilerleyen saatlerde Aziz Kocaoğlu ile görüşerek sunumun detayları hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.