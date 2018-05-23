T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Parlar, adaylıktan çekildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da CHP’nin ilk listede kendisine yer vermediği ve sonrasında yapılan değişiklikte 6'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini aç

23 Mayıs 2018 03:39

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da CHP’nin ilk listede kendisine yer vermediği ve sonrasında yapılan değişiklikte 6\'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP Genel Merkezi tarafından Hatay Milletvekilliği aday listesinde son dakikada yapılan değişikliğin yankıları sürüyor. CHP\'nin ilk açıkladığı listede adı yer almayan ancak son değişiklikte 6\'ıncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Ramiz Parlar, bu durumun liste dışı kalan ya da sırası değiştirilen isimler açısından üzücü ve onur kırıcı olduğu ve siyaset etiği açısından onaylamadığı gerekçesiyle milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Parlar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hatay ve birkaç ilin listelerinde yapılan değişiklikleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygınlığı ve güvenilirliği ile siyaset etiği ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir bulmuyorum” ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA  HATAY CHPninHasan Ramiz ParlarCHP Genel MerkeziHatay MilletvekilliğiCHPParlarCumhuriyet Halk PartisininFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24