CHP'li Özyürek: Mektuptaki şartlarla görüşürüz

CHP Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek, ''demokratik açılım'' süreci kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir araya gelmesine ilişkin olarak, ''Biz mektubumuzdaki şartlarla görüşmeye hazırız. Ancak Sayın Başbakan bunları kabul etmezse kendi bilir'' dedi.

Özyürek, görüşmenin kamera tarafından kayıt altına alınmasının hem şeffaflığı sağlayacağını, hem de spekülasyonları önleyeceğini, bunun çağdaş ve uygar bir yöntem olduğunu ve tarafların istemesi halinde kaydedilen görüntülerin kamuoyuyla paylaşılabileceğini belirtti. Özyürek, şunları söyledi:

''Bizim talebimiz buydu. Sayın Başbakan önce kabul ediyor, sonra 'kamera varsa ben yokum' diyor. Bu, kaçtığı sonucunu doğuruyor. Sayın Başbakan önce Milli Görüş gömleğini çıkarmıştı, şimdi de Kasımpaşalı gömleğini çıkarıyor. Biz mektubumuzdaki şartlarla görüşmeye hazırız. Ancak Sayın Başbakan bunları kabul etmezse kendi bilir.''