-CHP'Lİ ÖZYÜREK: ARINÇ'TAN İZİN ALACAK DEĞİLİZ TBMM (A.A) - 03.11.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ''Sayın Özyürek çok da ciddiye alınacak bir siyasetçi değil'' sözlerine karşılık olarak, ''Sayın Kılıçdaroğlu da, ben de ne yapacağımız konusunda Sayın Arınç'tan izin alacak değiliz'' dedi. Özyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken, 29 Ekim Resepsiyonu konusunda da değerlendirmeler yaptığını anımsattı. Arınç'ın ''Sayın Özyürek bu konuda konuşacak olanların en sonunda gelir, çok da ciddiye alınacak bir siyasetçi değil'' dediğini ifade eden Özyürek, Arınç'ın resepsiyona katılmadığı halde, katılmayanlara dönük ağır eleştirilerde bulunduğunu belirtti. Özyürek, açıklamasında şunları kaydetti: ''Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Bağdat caddesinde Cumhuriyet yürüyüşüne katılanları halktan saymayıp, onları rencide edici eleştiriler yapması yakışıksızdır. Bağdat caddesinde 17 yıldır yapılan Cumhuriyet mitingine Sayın Kılıçdaroğlu ile katılmayı tercih ettim. Sayın Kılıçdaroğlu da, ben de ne yapacağımız konusunda Sayın Arınç'tan izin alacak değiliz. Sayın Arınç, benim ciddiye alınacak bir siyasetçi olmadığımı söylemiş. Başbakan Yardımcısı olmasına rağmen 29 Ekim resepsiyonuna bile katılamayacak kadar kendi camiasında dışlanan, her sözü geçtiğinde 'şimdi nasıl bir gaf yapacak' diye merakla beklenen bir siyasetçinin benim ciddiyetim ile ilgili söylediklerinin ciddiye alınacak hiçbir tarafı yok.''