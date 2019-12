-CHP'Lİ ÖZTRAK: GENEL İŞSİZLİK ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ OLUMLU ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - CHP Genel Saymanı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak genel işsizlik oranlarındaki düşüşün olumlu olduğunu, buna karşın işsizlik sorununun ciddiyetini koruduğunu belirterek, ''Her üç istihdamdan biri kayıt dışı, biri de tarım sektöründedir. Unutulmamalı ki istihdamın sürekliliği ve yaratılan istihdamın kalitesi önemlidir'' değerlendirmesinde bulundu. Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, işsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti. Açıklanan genel işsizlik oranındaki düşüşün olumlu olduğunu ifade eden Öztrak, oçıklamasında şu görüşleri dile getirdi: ''Ancak, olumlu olmakla birlikte, işsizlik sorunu ciddiyetini korumaktadır. Çünkü, istihdamın sürekliliği esastır. Öte yandan yaratılan istihdamın kalitesi endişe vericidir. Son verilere göre, yaratılan her üç istihdamdan birisi tarım sektöründedir ve aynı dönemde, istihdam edilen her üç vatandaştan birisi de kayıt dışındadır. Bu kayıt dışılık hiçbir güvenceye sahip olmayan çalışanlar için olduğu kadar, kamu kaynakları açısından da büyük önem taşımaktadır.'' Cari açık konusuna da değinen Öztrak, son ödemeler dengesi rakamlarının, yılın ilk yedi ayında cari açığın, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttığını gösterdiğini ifade etti. Artan cari açığın, özellikle spekülatif nitelikli fon hareketleri ile finanse edildiğini öne süren Öztrak, ''Geçen yılın ilk yedi ayında cari açığın neredeyse tamamı borç yaratmayan fonlar ile karşılanırken; içinde bulunduğumuz yılın aynı döneminde her dört dolarlık açığın ancak bir doları borç yaratmayan fonlar ile karşılanmaktadır. Gerileyen rekabet gücü, artan cari açık ve düşen finansman kalitesi ileriye yönelik kaygıları artırmaktadır'' değerlendirmesinde bulundu. -''GİDERLERDEKİ ARTIŞ, VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN 2 KATI'' Öztrak, 2008'in ilk sekiz ayı ile mukayese edildiğinde, 2010'da faiz dışı harcamalarda ciddi reel artışların söz konusu olduğunu kaydederek, aynı dönemde giderlerdeki artışın da vergi gelirlerindeki artışın iki katı olduğunu belirtti. Öztrak, açıklamasında, ''Önümüzdeki günlerde bir genel seçimin de gündeme geleceği, böylece artan dış açıklara bir de gevşeyen harcama disiplininin ekleneceği hesaba katılmalıdır. Bu endişe vericidir. O nedenle zaman geçirmeden mali disiplini güvenceye alacak yapısal tedbirler alınmalı ve kurala bağlanmalıdır'' görüşünü savundu.