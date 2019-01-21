CHP'li Öztrak: Erdoğan'ın tampon bölgeden anladığı, TOKİ'nin Suriye'nin kuzeyinde ikişer katlı evler yapması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın tampon bölgeden anladığı, Suriye'nin kuzeyinde TOKİ'nin ikişer katlı evler yapmasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından gündeme gelen tampon bölge konusunda "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ülkemizin uzun dönemli çıkarlarına uygun mudur? Tampon bölgenin kontrolü kimde olacak? Böyle bir tampon bölge Türkiye'nin hareket kabiliyetini arttıracak mı azaltacak mı" diye sordu.

"Hava kontrolünün ABD tarafından sağlanması beklemekte"

Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın tampon bölgeden anladığı, Suriye'nin kuzeyinde TOKİ'nin ikişer katlı evler yapmasıdır. Bunun parasının ve lojistik desteğin de koalisyon güçlerinden beklediğini fade etmektedir. Hava kontrolünün ABD tarafından sağlanmasını beklemektedir. Aynı Erdoğan çıkıp 'tampon bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalıdır' demektedir. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diye konuştu.

"Aziz Kocaoğlu, diğer aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecek"

Öztrak, bir gazetecinin Aziz Kocaoğlu'nun adaylığı konusundaki sorusuna "Diğer aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir" yanıtını verdi.

Öztrak'tan Soylu'ya: Haddi değil

Hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a "Sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Öztrak şöyle, konuştu: "Soruşturmayı İçişleri Bakanı son derece yakışıksız ifadelerle kamuoyuna açıkladı. Bir tarafta seçilmiş bir belediye başkanı diğer tarafta atanmış bir İçişleri Bakanı var. Atanmışların seçilmişlere böyle aşağılayıcı sözlerle saldırması hadleri değildir. Herkesin yerini bilmesi lazım. Hatay'daki mesele önemlidir. Göçü fırsat bilip Hatay halkının iradesini değiştirmeye kalkmak vatanperver Hataylıların kabul edebileceği bir husus değildir" dedi.