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Ekonomi

CHP'li Öztrak: Başkanlık hevesi yüzünden Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 10 milyar dolar buharlaştı

"Merkez'in kasasındaki para, Türkiye'nin bir yıllık döviz ihtiyacını karşılayamayacak seviyeye düştü"

20 Mart 2017 12:08

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Türkiye’nin Döviz Rezervleri-Delikli Para Hikayesi” isimli raporuyla Merkez Bankası rezervlerini mercek altına aldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Öztrak raporda, 2016'nın Ekim ayından bu yana devam eden başkanlık tartışmaları nedeniyle ekonomide belirsizliğin arttığını, bu yüzden Merkez Bankası rezervlerinin beş ayda 10 milyar dolar eridiğini bildirdi. AKP hükümetleri döneminde dış borç ve cari açığın rezervlerden daha hızlı arttığını belirten Öztrak, “Merkez Bankası'nın kasasındaki para, Türkiye'nin bir yıllık döviz ihtiyacını karşılayamayacak seviyeye düştü” dedi. Raporda, Merkez Bankası'nın kasasında, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi 120 milyar dolar değil, 110 milyar dolar bulunduğu, net rezervin ise sadece 30.6 milyar dolar olduğu kaydedildi.

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