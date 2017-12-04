CHP'li Özkoç: Zarrab'ın askeri sırları yurt dışına götürmesine kim imkân sağladı?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM düzenlediği basın toplantısında, “Zarrab'a devlet sırlarını kim teslim etti, çık anlat” diyen Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, salı günü kürsüye çıkacağını, eğer önüne herhangi bir bilgi veya belge gelmezse oradan açıklamasına devam edeceğini söyledi.

ABD mahkemesinde itiraflarına devam eden Zarrab’ın, çocuğunun mal varlığına el konulduğunu hatırlatan Özkoç, savcılığın Emniyete gönderdiği yazıya dikkat çekerek, “Zarrab’a devletle ilgili askeri sırları, gizli belgeleri kim teslim etti; bu bilgileri yurtdışına götürmesine imkan sağlayan kim, kimler?” sorusunu yöneltti.

“Siz sözde vatanseverler sürekli kandırılıyorsunuz”

Zarrab’ın düne kadar Türkiye'nin hayırsever işadamı olduğunu, bakanların elleriyle ödül verdiğine anlatan Özkoç, “Siz sözde vatanseverler sürekli kandırılıyorsunuz. Bir sofrada oturuyorsunuz, sizinle beraber oturanlar var. Burada yediğiniz yemekler haram mı helal mi bilen yok. Bu sofrada yediğiniz yemekler helal mi diye soruyoruz. Siz sadece o sofradan yemek yemeği düşünüyorsunuz. Nasıl oluyor da bu kadar kirli ilişki içinde siz sütten çıkmış ak kaşık oluyorsunuz da sizi uyaranlar, ülkeyi doğru yöne çekmeye çalışanlar vatan haini oluyor” dedi.

“Erdoğan hiçbir dönemde kandırılmadı”

Tayyip Erdoğan’ın hiçbir dönemde kandırılmadığını söyleyen Özkoç, “Öğretmen olan eniştenizi milyarder, damadınızı bakan, dünürünüzü, kardeşinizi devletin imkanlarıyla servet sahibi yaptınız. Bunları nasıl yaptınız diye sormayacak mıyız” dedi.

Özkoç, bir gazetecinin soruşturmaların yeniden açılabileceğine ilişkin değerlendirmelere ilişkin sorusuna, Türkiye'de, bakanların Yüce Divanda yargılanması gerektiğine inandıklarını söyledi ve “Biz Türkiye'den para kaçıran vatan hainlerinin Türkiye'de yargılanmasından tarafız. Bunun takipçisi olacağız. Bunun ucu hükümete mi bakanlara mı başbakan ve daha yukarısına mı gider, bu bizi hiç ilgilendirmiyor” yanıtı verdi.

“Erdoğan’ın çıkarlarıyla vatanın çıkarları aynı kefeye konuluyor”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Kasetle gelen dekontla gider" sözlerine ilişkin soruya da, “Erdoğan söz konusu olunca sorular sorunca birden vatan millet deniliyor. Erdoğan'ın çıkarları ile vatanın çıkarları aynı kefeye konuluyor” diyerek yanıt verdi.