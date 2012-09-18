CHP'li Özkes: İmam hatipler kapatıldıysa siz nerden mezun oldunuz

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP’nin imam hatip mezunu milletvekili İhsan Özkes Erdoğan’a, “İmam Hatip okulları kapatıldıysa siz nereden mezun oldunuz, ben nereden mezun oldum?” diye sordu. Özkes, “Evet, şimdiye kadar İmam Hatiplerden belki terörist çıkmadı ama sayenizde İmam Hatip Lisesi Mezunu Büyük Orta Doğu Projesi Eşbaşkanı ve Yahudi Üstün Cesaret Ödülü alan İmam Hatip Lisesi Mezunu oldu" dedi.

İhsan Özkes yazılı açıklamasında şunları söyledi.

ABD Paratoneri, İsrail Kalkanı Başbakan

- Sayın Başbakan İran’dan İsrail’e atılacak füzeleri durdurmak için Malatya Kürecik’e füze kalkanı kuruyor bir anlamda İsrail için kalkan oluyor. ABD’de çekilen Hazreti Muhammed aleyhindeki çirkin ve aşağılık filmi Müslümanların protesto etmemesi, ABD’ye zarar vermemesi için de paratoner oluyor. Sayın Başbakan hep ABD ve İsrail için kalkan ve paratoner oluyor. Sayın Başbakan işinizi iyi yapsanız da bir de Türkiye için kalkan ve paratoner olsanız ya. ABD ve İsrail’in gazıyla halkımızın gazını mı alıyorsunuz? Ülkemiz insanında alacağınız daha ne kadar gaz var? Halkı yolunacak gaz veya gazı alınacak gibi mi görüyorsunuz.

Siz ve sizin gibiler de Müslümanlığını önce Allah’a sonra da CHP’ye borçludurlar.

- Eğer bu ülke insanı bilinçli Müslüman ve provokatörlerin oyununa gelmiyorsa iyi biliniz ki emperyalizme diz çöktüren ulu önder Atatürk’ün kurduğu laik bir cumhuriyette 90 yıldır yaşadıkları içindir. Siz ve sizin gibiler de Müslümanlığını önce Allah’a sonra da CHP’ye borçludurlar.

- Ülkemiz hemen her gün şehit haberleriyle sarsılıyor. Henüz yeni doğan çocuğunu göremeden, bir hafta sonraki düğününe erişemeden hain saldırılarla şehit olan polis ve askerlerimiz var. Ağlayan şehit anaları artık çocuklarının ayak parmaklarını bile göremiyorlar.

- İmam Hatip okulları kapatıldıysa siz nereden mezun oldunuz, ben nereden mezun oldum? İmam Hatip Okullarını ilk defa açan CHP’ye şükran duymanız gerekir. Ama siz kim şükran duymak kim?

- Evet, şimdiye kadar İmam Hatiplerden belki terörist çıkmadı ama sayenizde İmam Hatip Lisesi Mezunu Büyük Orta Doğu Projesi Eşbaşkanı ve Yahudi Üstün Cesaret Ödülü alan İmam Hatip Lisesi Mezunu oldu.

Böylece İmam Hatip okullarına en büyük kötülüğü yaptığınızın farkında mısınız Sayın Başbakan?

İmam Hatip Liseleri haricinde diğer okullarda okuyanlar terörist mi Sayın Başbakan?

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışında çocuklarımız arasında imam hatipli olan olmayan ayrımı yapmak gaflet ve dalalettir.