CHP'li Özkes: Diyanet din ticareti yapmamalı







Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes,”Diyanet Allah'tan korkmalıdır, hac ibadetinin kutsiyetini zedeleyecek şeylerden kaçınmalıdır. Diyanet, din hizmeti vermelidir, din ticareti yapmamalıdır" dedi.



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Özkes, yazılı açıklamasında, Diyanet’e hac ibadetinden yüklendi. "Seyahat acentaları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle Rekabet Kurumu'na şikayet ediyor. Rekabet Kurumu'nun basına yansıyan tespitlerinden anlaşıldığına göre, hac ibadeti ve umre ibadeti ticaret pazarına dönüştürülmüştür. Bu pazar 500 milyon Euro’ya ulaşıyor. Diyanet, hac ibadeti pazarında yüzde 60’a, umre ibadeti pazarında ise yüzde 50’ye hâkimdir. Diyanet, bu ibadet pazarında hem denetleyici hem de oyuncudur. Diyanet kâr amacı güdüyor, iktisadi bir teşebbüstür, haksız rekabet yapıyor… Rekabet Kurumu Diyanet’e, diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmaması, dolayısıyla hac ve umre yapacaklara sunulabilecek kazançları engellememesi uyarısında bulunuyor.





Atatürk ‘ticaret yapsınlar’ diye kurmadı



Haktan hukuktan bahsetmesi gereken Diyanet “ele verir talkını kendi yutar salkımı” durumuna düşmemelidir. Diyanet hac organizasyonundan elini çektiğinde, hac ibadeti daha ucuzlayacaktır ve kazanan hacılar olacaktır. Diyanet yine din hizmetini ve denetimini yapmaya devam edebilir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığını “ticaret yapsınlar” diye kurmamıştır. Diyanet Allah’tan korkmalıdır, hac ibadetinin kutsiyetini zedeleyecek şeylerden kaçınmalıdır. Diyanet, din hizmeti vermelidir, din ticareti yapmamalıdır. Hacıları sermaye ve kazanç kapısı olarak görmemelidir. Dişinden, tırnağından artıran insanımıza dünyanın en pahalı haccını yaptıran Diyanet, ibadet üzerinden rant sağlamamalıdır. Diyanet, hac ibadetini ticarete dönüştürmekten derhal vazgeçmelidir.



