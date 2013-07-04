CHP’li Özkes: Diyanet Alevilerin 'haram olsun' sözlerine kulak tıkıyor

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP’nin ilahiyatçı İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, TBMM Genel Kurulu’nda, “ Diyanet fetva verirken Kur’an’a bakması gerekirken Başbakanın gözlerine bakmaktadır” dedi. “Alevilerin vergilerinin de bulunduğu bütçeyi iştahla tıka basa yiyen diyanet Alevilerin “haram olsun” sözlerine kulak tıkıyor” diyen Özkes,”Diyanet başkanlığın yanına yaptırdığı camiye Alevilere ‘mülhid’ ‘dinsiz’ diyen Ahmet Hamdi Akseki’nin adını vermiştir”. Özkes’in konuşması şöyle:

Aleviler insanlık dersi vermektedir

Öncelikle 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otelinde cayır cayır yakılan ve hunharca katledilen aydınları rahmetle anıyorum. Tarih boyunca yakılan, öldürülen, sürülen, horlanan aşağılanan, insanca ve hakça yaşam hakkını bir türlü elde edemeyen Aleviler, tüm bu olumsuzluklara rağmen sürekli insanlık dersi vermektedirler, çünkü yürekleri Allah korkusu ve insan sevgisiyle doludur.

Diyanet Cemevleri’nde takoz

Kilise ve Havraların elektrik ücretlerini ödeyen Ruhban Okulu açılışı için çaba gösteren Diyanet Başkanı Görmez, Cem evlerinin yasal statüye açılması için aynı muhabbeti göstermediği gibi takoz oluyor. Gerçek çözüm olan siyasi, sosyal ve demokratik açılımdan uzaklaşan iktidar. Alevi Çalıştaylarını Diyanet kördüğümüyle sarmalamıştır.

Türkiye’de 85.000’nin üzerinde cami var. Ülke genelinde bulunan Cemevi sayısı sadece 1000’dir. Cemevlerinin yasal statüye kavuşmaması büyük bir zulümdür. Cemevlerinde kılınan şehit cenazelerine bile valilerin kaymakamların, emniyet müdürlerinin belediye başkanlarının katılmaması insanlık ayıbıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cemevi açılsa gök mü delinir, yer mi yarılır. Demokrasiye yakışan budur.

Alevilerin vergilerinin de bulunduğu bütçeyi iştahla tıka basa yiyen diyanet Alevilerin “haram olsun” sözlerine kulak tıkıyor. Diyanet ayrışmanın ötekileşmenin, hak hukuk tanımazlığın, israfın ve yolsuzluğun odağı haline getirilmemelidir.

İktidar, Alevileri kesip öldüren Yavuz Sultan Selim adını 3. Köprüye verirken, Diyanet de başkanlığın yanına yaptırdığı camiye Alevilere ‘mülhid’ ‘dinsiz’ diyen Ahmet Hamdi Akseki’nin adını vermiştir.

Diyanet fetva verirken Kur’an’a bakması gerekirken Başbakanın gözlerine bakmaktadır.

Yozgat müftüsü hala görevde

Bir yıl önce, “Karısını, kızını, düğünde oynatan deyyustur” diyen Yozgat Müftü Yardımcısı halen görevindedir, Diyanetten sorumlu Bakanın memleketinde, Cuma günleri, vaazında bakana övgüler yağdırmaktadır. Bu millete hakaret etme cüretini de bakandan aldığı açıktır.