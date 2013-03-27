CHP'li Özgür Özel: Tekirdağ Cezaevi Nazi Almanya'sından farksız

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Cezaevi İnceleme Komisyonu Üyesi Manisa Milletvekili Özgür Özel, kitap sınırlaması, türkü yasakları, sohbet hakkı ve mektupların geciktirilmesine ilişkin rapor yaptıkları Tekirdağ Cezaevi’ndeki son durumu, “Nazi Almanya’sından farksız” diye değerlendirdi. Özel, Tekirdağ F Tipi’nde halen ‘hücrede sınırlı kitap bulundurma’, ‘ çıplak arama’ ve ‘hasta mahkumlar’ sorununun devam ettiğine dikkat çekti. Cezaevi’nde, mahkumlara 200 litrelik su hakkı verilmesi ‘su ambargosu’ diye yorumlanıyor.

CHP’li Özel, Tekirdağ Cezaevi’nde kitap sınırlamasına karşı üç günlük açlık grevi ve cezaevinden kendilerine ulaşılan son bilgileri T24’e değerlendirdi. CHP, konuyu Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in gündemine taşıyacak.

‘Nazi Almanya’sı Toplama Kampı’

Tekirdağ Cezaevine ilişkin de son günlerde basında oldukça fazla sayıda haber çıkıyor. Peki ne oluyor burada? Burada olan şu, tutuklu ve hükümlülerin en doğal hakları ellerinden alınıyor. F tipi cezaevlerinde hücrede sınırlı sayıda kitap bulundurma dayatması sürüyor. Sorun sadece basına yansıdığı kadar da değil. Aynı zamanda Komisyonumuza gelen çok sayıda mektup var. Bizlere bir şekilde ulaşmayı başarmış bu mektuplarda, mahkumların mektuplarının yerlerine ulaştırılmadığından şikayet ediliyor. Mahkumlar, Tekirdağ cezaevini “Nazi Almanya’sı toplama kamplarından farksız” olarak nitelendiriyor. İşte, tüm bu sorunlar bugün Tekirdağ Cezaevini gündeme getiriyor. Yarın bir başka cezaevi aynı sorunlarla karşımıza çıkacak.

'Tekirdağ’da ‘çıplak arama’ işkencesi var’

CHP olarak, gündeme getirdiği ve kamuoyunda da çokça yankı uyandıran Şakran Kadın Cezaevindeki çıplak arama işkencesi burada da sürüyor. Hasta mahkumlar sorunu burada da aynen devam ediyor. Örneğin basında yer alan haberlerden de bildiğimiz gibi, kalp, şeker ve yüksek tansiyon hastalığı olan bir mahkumu işkenceye maruz kalırken, doktoru uyarıyor ve “onu dövmeyin, hayatı riski olabilir.” diyor.

‘200 litrelik su ile ambargo uygulanıyor’

A takımı uygulaması yani bu çağdışı uygulama, Robocop’lar, yeni nesil işkenceciler Tekirdağ cezaevinde de varlığını sürdürüyor. Mahkumlara, 200 litrelik su hakkı ile, bir nevi su ambargosu tıpkı Silivri’de, diğer cezaevlerinde olduğu gibi, burada da uygulanıyor.

‘ Cübbeli Ahmet Hoca bir cezaevinde serbest diğerinde disiplinlik’

Bizlerin, cezaevi ziyaretlerinde gördüğümüz en önemli husus şu oldu: Evet ceza sistemine ilişkin kanunlar ve yönetmelikler var, ancak bunlar bir taraftan eksik, diğer taraftan da öyle bir şekilde yazılmış ki, birçok keyfi uygulamanın önünü açıyor. Yani, bir cezaevinde normal kabul edilen bir uygulama diğer cezaevinde yasaklanabiliyor. Bir cezaevinde iki gün sakal tıraşı olmayan bir mahkum disipline gönderilebilirken, diğer bir cezaevinde Cübbeli Ahmet Hoca’nın sakalı normal sayılıyor.

‘BDP’li Demir Çelik’in piyasada serbest olan kitabı cezaevlerinde yasak’

Örneğin 24. Dönem Muş Milletvekili Demir Çelik ‘in her yerde serbestçe satılan, yasaklı olmayan “Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim” kitabı, bazı cezaevlerinde yasaklanıyor, bazı cezaevlerinde de kitap sınırlaması uygulaması hala devam ediyor.

CHP; kitap yasaklarına karşı kanun teklifi verdi

Mahkumlar, sadece seyahat özgürlüğünden yoksun bırakılmaları gereken cezalarının yerine, en doğal insan haklarına ulaşamadıkları için, ayrıca bir kez de cezaevi yönetimleri tarafından da, fazladan cezalandırıldıkları için, temel haklara erişimde büyük güçlükler çektikleri için, açlık grevine gidiyorlar. İşte bugün Tekirdağ Cezaevinde olan budur. Bizler, konuyla ilgili, hem kitap kısıtlaması hem de diğer konularla ilgili mevzuat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En son geçtiğimiz haftalarda da konuyla ilgili, cezaevlerindeki kitap yasaklarının ortadan kaldırılması için bir kanun teklifini TBMM’ye sunduk.