CHP’li Özgür Özel, rakam verdi: 'Hayır'lar önde

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Hayır'lar önde. Kimine göre 4 puan önde, kimine göre 2 puan önde” iddiasında bulundu.

Eskişehir’de çeşitli ziyaretlerde bulunan milletvekili Özgür Özel, Kemal Zeytinoğlu Caddesi’ndeki Ahavi Cafe’de basın toplantısı düzenledi. Hayır oylarını güçsüzleştirmek için bazı söylentiler çıkarıldığını ifade eden Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir umutsuzluk yayılmaya çalışılıyor. Hayır’lar önde. Kimine göre 4 puan önde, kimine göre 2 puan önde. Ama sanki ne olursa olsun sonuçta bir şekilde ‘Evet’ çıkacakmış, sandık güvenliği yokmuş, yok SEGBİS sisteminde bir takım hilelere başvurulacakmış gibi söylentiler yayılarak, ”Ben oyumu nereye verirsem vereyim boşa gidecekmiş’ hissi yaratılıp, bu olumsuz algı üzerinden ‘Hayır’ güçsüzleştirilmeye çalışılıyor. Vatandaşlarımız ‘Hayır’ oylarını gidip güvenle kullansınlar. Oyları koruması, oyları sayılmasına eşlik edilmesi ve sonucun aynen tutanaklara ve SEGBİS sistemine geçmesi sorumluluğu bize ait. Bir tane bile oyu çaldırtmamak için, bir tane bile hata yapılmaması için hem Eskişehir’de hem de Türkiye’de tam organize durumdayız. Kimse vereceği oyun boşa gideceğini, vereceği oyun çalınacağını, tutanağa geçse de bilgisayar oyunlarıyla bu oylarının farklı bir şekilde işleneceğini düşünmesin. Aynı sistem parti binamızda da var. Sistem SEGBİS ile kendisini karşılaştırıyor. Sonuç tutarsa yeşil, karşı taraf girmediyse sarı, eğer iki taraf birbirini tutmuyorsa kırmızı alarm veriyor. 48 saatlik itiraz süresini bize hatırlatıyor. Bir tutarsızlık varsa itirazımı yapıp, incelemeler yapılıyor. Vatandaşımızın oyunu asla ve asla heba etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin.

"Hayır, büyük başarı elde edecek"

Her geçen gün kararsızların kararlarını ‘hayır’ yönünde verdiklerini savunan Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hatta bazen anketörlere ‘evet’ olarak dedikleri bir ortamda, hala ‘hayır’ın birkaç puan da olsa yüzde 52’ye 48 de olsa önde oluşu, bize 16 Nisan günü ne büyük bir başarı ile karşı karşıya kalınabileceğinin, ‘hayır’ın ne büyük bir başarı elde edebileceğinin de ipuçlarını vermektedir. Çok daha iyi bir sonuç alacağız. Bu bir parti meselesi değil, memleket meselesi. 17 Nisan günü uyanacağımız Türkiye’de Türkiye’ye vereceğimiz mesajımız şu; ‘Biz kazanan, siz kaybeden taraf değilsiniz. Evet oyu verenler biz de, siz de kazandınız. Çünkü millet kazandı, halk kazandı, demokrasi kazandı’ diyeceğiz.