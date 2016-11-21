CHP'li Özgür Özel: O tasarı Bozdağ’ın çantasından çıktı; "Bu gece olmazsa, salı günü hiç geçiremem" dedi!

Cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesine yol açacak AKP önergesine dönük tartışmalar büyüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın önerge için “Bu gece geçiremezsem, salı günü hiç geçiremem” dediğini öne sürdü. Özel, tasarının Bozdağ’ın çantasından çıktığını söylerken “ Gözlerimle gördüm. AKP’li altı milletvekiline imzalatılıp sunuldu. İmzadan sonra fotokopisi çekilip, oylamaya 2 dakika kala bize verildi. Görünce gözlerime inanamadım” dedi.

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Özel, önergeyi gördükten hemen sonra Bakan Bozdağ’ın yanına gittiğini anlattı. Özel, Genel Kurul’a ara verilip konuşulmasını istediğini belirtti. Özel’e göre Bakan Bozdağ bunu kabul etmedi. Bunun üzerine MHP ile ortak hareket edilerek yoklama ile oylamanın salıya kalması için çalışıldı.

“Bu gece olmazsa salıya hiç geçmez”

Özel önergenin salı gününe kalmasını istemeyen Bakan Bozdağ’ın “Bu gece geçiremezsem salı günü hiç geçiremem. Türkiye ayağa kalkar, dışarıdan baskı gelir. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyorum. Geçecek” dediğini öne sürdü. CHP’li Özel de buna izin vermeyeceklerini belirterek içtüzük haklarını kullanarak oylamanın salıya kalmasını sağladıklarını anlattı.

Görüşme talebi yok

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grubuna, büyük tartışma yaratan düzenlemeyle ilgili muhalefet partileriyle görüşme talimatı vermişti. CHP’li Özel henüz böyle bir görüşme talebi gelmediğini ama hafta başında görüşmeyi umduklarını söyledi.

“17 bin istismarcıya kurtuluş bileti”

Verilen önergedeki sıkıntılara dikkat çeken Özel, düzenleme mevcut haliyle kabul edilirse söylendiği gibi ‘4 bin değil 17 bin cinsel istismarcıya kurtuluş bileti sağlanmış olacağını’ söyledi.

“Vergi affına döner”

Özel’e göre, kanunu çıkartıp 4 bin cinsel istismarcıya af sağlamanın bir sakıncası da sonrasında oluşacak beklenti. Özel, “Bu af çıkarılırsa SGK, Bağ-Kur, vergi affı gibi rutinleşen bir affa döner. Bedelli askerlik gibi bitmeyen bir beklenti yaratır” dedi.

Söz konusu düzenlemenin tasarıdan çıkarılıp komisyona çekilmesini isteyen CHP’li Özel, gerçek bir mağduriyet varsa bunun muhalefet partileri, sosyal taraflar, kadın örgütleri ve bilim insanlarıyla değerlendirildikten sonra bir karara varılması gerektiğini anlattı.