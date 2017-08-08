CHP'li Özgür Özel: Müftülere arabuluculuk yetkisi verilmesi planlanıyor

Hükümetin, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren tasarıyla ilgili tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın “müftülere arabuluculuk yetkisi” vermeyi de planladığını iddia etti.

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre, AKP’nin Meclis tatile girmeden apar topar gündeme getirdiği “müftülere nikâh kıyma” yetkisi veren tasarısına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Verilen yetkinin il ve ilçe müftülükleriyle sınırlı kalmayacağı, iktidar cephesinde nihai aşamada bu yetkinin imam ve müezzinlere devredilmesi planları yapıldığı belirtilirken, CHP’den tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın Arabuluculuk Kanunu değişikliğiyle “müftülere arabuluculuk yetkisi” vermeyi planladığını iddia etti. Özel, İş Mahkemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören tasarının genel kurul gündemine gelmesini beklerken Meclis’in tatile girdiğini anımsattı. Tasarının “arabuluculuk” ile ilgili bir ekleme yapılacağı için bekletildiği yönünde bilgi aldıklarını aktaran Özel, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nı komisyondan geçtiği halde Meclis gündemine almadılar. Hukukçular dışında farklı meslek kesimlerine de ‘arabuluculuk’ yetkisi verilmesiyle ilgili bir değişikliğe gidileceği o nedenle tasarının beklemeye alındığı söyleniyordu. Bürokrasiden gelen bilgilere ve duyumlarımıza göre, bir sonraki hamle ‘imamlara arabuluculuk yetkisi’ verilmesi olabilir. Din adamlarına arabuluculuk yetkisi vermeyi planladıklarına yönelik duyumlarımız, bu son gelişmeden sonra kuvvetli bir şüpheye dönüştü” dedi.

Cumhuriyet’e yönelik müthiş bir saldırı

AKP’nin “gizli ajandasına” uygun adımlarına her geçen gün bir yenisini eklediğini, Cumhuriyet’in tüm kurumlarına ve kazanımlarına karşı müthiş bir saldırı başlattıklarını kaydeden Özel, şunları söyledi: “Bir yandan eğitimi sabıkalı vakıflara devrederek ‘dindar ve kindar nesil’ yetiştirmek için hamle yaparken, bir yandan da sanki ülkede evlendirme hizmetleriyle ilgili bir aksama varmış gibi müftülüklere nikâh kıyma yetkisi vermek gibi akıl almaz bir işe girişiyorlar. İl ve ilçelerde belediye başkanları ve onların yetkilendirdiği kamu görevlilerinin yanı sıra köy muhtarlarının da nikâh kıyma yetkisi vardı zaten. Hal böyle iken müftülere nikâh kıyma yetkisi vermekteki asıl amaçlarının ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Amaçları paralel bir kamu düzeni yaratmak. Bir adım sonrası müftülere verilen yetkinin imamlara devredilmesidir. Asıl amacı din hizmeti vermek ve ibadete yardımcı olmak olan imamlara böyle bir yetkinin verilmesi, kamu hizmetinin sunumunda iki başlılığa yol açmanın ötesinde ülkeyi ikili bir hukuk sistemine götürür. ‘Ne var bunda papazlar da nikâh kıyıyor’ açıklamalarıyla yapmak istediklerini masum göstermeye çalışsalar da nihai hedefleri olan şeriat hukukuna doğru yol almaya çalışıyorlar.”

‘Paralel bir hukuk yaratmak istiyorlar’

Cumhuriyet’in en büyük başarısının eğitimde, hukukta birliği sağlamak olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok hukukluluk ülkeyi felakete götürür. Amaçlarının kendi devletlerini kurmak olduğunu açıkça ifade eden Ayhan Oğan aslında AKP’de gerçeği söyleyen tek kişi. Asıl amaçlarını bir tek o ifşa etti. Devletin tüm kurumlarını tahrip etmeyi, şeriat hukukuna dayalı paralel bir hukuk yaratmayı hedefliyorlar. Parçalanma sürecindeki ülkelere bakıldığında çoklu hukuk sisteminin nelere mal olduğu açıkça görülür.”



