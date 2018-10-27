CHP'li Özel'den Öztürk Yılmaz'a: Partisinin hedefini anlamadan basın önünde muhalefet etmek yakışmaz

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "31 Mart'ta Genel Merkezin önünde insanlarımızın tekrar, defalarca olduğu gibi ağlamasını istemiyorum" sözlerine cevap verdi. Özel, 'CHP'nin milletvekili yaptığı' şeklinde tanımladığı Öztürk Yılmaz hakkında "Partisinin hedefini anlamadan, duymadan, bilmeden basın önünde muhalefet etmek yakışmaz" dedi.

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"Partisinin hedefini anlamadan basın önünde muhalefet etmek yakışmaz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yol TV Ana Haber'de CHP'li Öztürk Yılmaz'a cevap verdi. Özel, Yılmaz'ın kendi partisini basın önünde eleştirmesinin doğru olmadığını söyledi. "Kendi partisinin hedefini anlamadan, duymadan, bilmeden" bir eleştiri yapılmasını garipsediğini belirten Özel, bu eleştirinin basın önünde yapılmasına da tepki gösterdi.

"Kürsü kendisine AKP'ye muhalefet etmesi için verildi"

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"CHP'nin milletvekili yaptığı Öztürk Yılmaz'a kendi partisinin hedefini anlamadan, dinlemeden, bilmeden böyle bir eleştiri yapmak ve CHP gibi bir ana muhalefet partisine basın önünde muhalefet etmek yakışmaz. Kendisini bu konuda son derece ayıplıyorum.

"Basit şeylerle partiyi kamuoyu önünde tartıştırmayı doğru bulmam. Grup Başkanvekili olarak da, kendisine AKP'ye muhalefet etmesi için verilmiş bir kürsünün CHP'ye muhalefet etmek için kullanılmasını da ayıplarım.

"O kürsü kendisine AKP'ye muhalefet etmesi için verildi, CHP'ye değil. Ayıplıyorum."