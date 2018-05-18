CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Özür bekliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir" açıklamasına tepki göstererek “Kurucu Meclis’in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özel, "Güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız. Parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız. Seçimin gündemini CHP ve beyannamemiz belirleleyecek" dedi.

" Provokasyonlara dikkat"

24 Haziran seçimlerine büyük bir özgüvenle hazırlandıklarını aktaran Özgür Özel, şöyle konuştu:



"Provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşan ve çirkinleşenlere karşı aksine tebessümle kazandığımızın bilincinde olarak tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara, kucaklaşmak bize, ötekileştirmek onlara, ötekinin hakkını savunmak bize, kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak ve kucaklamak bize, kızdırmak onlara affetmek bize. İktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, Türkiye'yi kucaklıyoruz."

"Özür bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı iftar programındaki "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir" sözlerini değerlendiren Özel, "26'ncı dönem kurucu meclistir' sözünü söyleyenlere 'Hadi oradan' diyoruz. Kurucu Meclis'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Çözüm süreciyle ilgili tartışmaları anımsatıp hükümeti eleştiren Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını Bakanlar Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname ile yaşama geçirme imkanı tanıyan Yetki Kanunu'nun da iptalini istedi.

Anayasa Mahkemesi'ne iptal için dilekçe verdiklerini aktaran Özel, "Yapılan iş meclisin yetkisine tecavüzdür. Anayasa Mahkemesi'nden ivedilikle ve tedbir talebiyle görüşme bekliyoruz" dedi.