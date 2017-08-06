CHP'li Özel'den Başbakan'a 'yeni devlet kuruyoruz' tepkisi: Madem rahatsızsın, ihraç et!

AKP'li Ayhan Oğan'ın "yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'ın, "bizim partimizi bağlamaz" yanıtına CHP'li Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, "Madem rahatsızsın, disiplin sürecini başlat, partiden ihraç et, samimiyetini görelim" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine "kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz" diye tepki göstermişti.

Yıldırım'ın AKP MKYK üyesi ve milletvekili Ayhan Oğan'ı televizyon programcısı, bizm partimi bağlamaz sözlerine tepki yağdı. Bunlardan biri de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Öel oldu. Özel: rahatsız oluyorsan, disiplin sürecini başlat, ihraç et" dedi.

"Bizim partimizi bağlamaz"

"Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu Türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içerisinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz."

"Madem rahatsızsın, partiden ihraç et görelim"

Başbakan Binali Yıldırım'In kendi partisinin MKYK üyesi ve milletvekili Ayhan Oğan'ın "yeni devlet kuruyoruz" açıklaması için "televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz" sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medyadan tepki gösterdi. Özel;" Binali bey, niye éhadi oradan" diye ortaya bağırıyorsun? Madem rahatsızsın disiplin sürecini başlat, ihraç et partiden görelim samimiyetini" ifadelerini kullandı.