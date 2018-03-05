CHP'li Özel'den, Başbakan Yıldırım'a 'Aleyna Tilki'li gönderme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın seçim ittifakına yönelik açıklamalarına, “Kendileri bir ittifak kuracak, sonra yetmeyecek, dönecek öbür partilere ‘illa sen de kur’ diye baskı yapacak, söz söyleyecek, sistemi ona zorlayacak. Artık oyları kepçenin dibinde kalanı ittifaka dökecek. Bunlar şeytanlık değil de nedir? Bunlar siyasi şeytanlıktır, söylenince ağırına gidiyor beyefendinin” ifadeleri ile yanıt verdi. Özel, Yıldırım'ı "Binali Bey meydanı boş buldu bir konuşmaya kalktı, hani Aleyna Tilki’nin şarkısı gibi, bütün millete ‘bir sussan bari’ dedirtti ya. Ne konuşsa falso ne konuşsa hata" sözleriyle eleştirdi.

Özel, “Bir tek dertleri var koltuk da koltuk. Biri koltuğu kaybetmek istemiyor. Öbürü Meclis’teki koltuklara oturma şansı tek başına kalmadı, büyük abinin paçasına tutunarak gelip o koltuklarda tekrar yer almak istiyor. Hepiniz birleşseniz bizi yenemeyeceksiniz. Öyle bu mahalle kavgası değil, abini çağırmakla olmuyor” dedi.

Özel, TBMM’de 4 No’lu Basın Kapısı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Haluk Koç’un sözlerine ilişkin Başbakan’ın açıklamaları oldu, ‘Şeytan bile bunların yanında masum kalır’ şeklinde ne söylersiniz?” sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

“Frenler tutmuyor, hızını alamıyor"

“Peki, bir şeytanlık yok mu yaptıkları işin içinde? İttifak herkese açık ama mesela BBP’ye kapalı neden, çünkü MHP, BBP ile aynı kantara çıkarsa sıkıntıya düşecek.

Kendileri bir ittifak kuracak, sonra yetmeyecek, dönecek öbür partilere ‘illa sen de kur’ diye baskı yapacak, söz söyleyecek, sistemi ona zorlayacak. Artık oyları kepçenin dibinde kalanı ittifaka dökecek. Bunlar şeytanlık değil de nedir? Bunlar siyasi şeytanlıktır, söylenince ağırına gidiyor beyefendinin. Binali Bey, eski Ulaştırma Bakanı’dır, firenler tutmuyor ABS’ler, kızaklama yapıyor, hızını alamıyor. Gidiyor olur-olmaz laflar söylüyor. Mesela ne diyor, ‘16 Nisan’da ne kadar halk düşmanı varsa hayır cephesinde buluşmuşlar.’

Biz yüzde 50’liyiz Binali Bey kendine gel. Bir evetçiye karşı bir tane hayırcı var. Hayır diyenlere halk düşmanı demek hem vicdansızlıktır, hem akıl tutulmasıdır hem kendi teziyle çelişmektir. Madem halk düşmanı 16 Nisan hayırcıları niye Saadet’in peşindesin? Ne işin var senin halk düşmanının kapısında yatırıyorsunuz Anayasa Komisyonu Başkanını?

“Bir tek dertleri var koltuk da koltuk"

Bunların derdi ne terör ne terörist ne halk ne millet ne refah ne huzur. Bir tek dertleri var koltuk da koltuk. Biri koltuğu kaybetmek istemiyor. Öbürü Meclis’teki koltuklara oturma şansı tek başına kalmadı büyük abinin paçasına tutunarak gelip o koltuklarda tekrar yer almak istiyor.

“Bu mahalle kavgası değil, abini çağırmakla olmuyor"

Er meydanında güreş tek başına olur. Hadi gel, yok. Diyor ki ‘bizim büyük abi gelecek, güreşecek, o seni yenince ben de yenmiş sayılacağım.’ Hepiniz birleşseniz bizi yenemeyeceksiniz. Öyle bu mahalle kavgası değil, abini çağırmakla olmuyor. Senin abinden büyük milletin iradesi var, bunu göreceksin.

Yapılan bir uygulama var, dün bütün Manisa isyan etti. Ankara’dan, İstanbul taraftan, doğudan ve Manisa’nın ilçelerinden gelen trenler ve İzmir taraftan bu uzun yolculuğa çıkmak için hareket eden trenler Manisa’da üç saat boyunca bekletildiler. Hangi başbakan bugüne kadar böyle bir uygulama yapmış?

Binali Bey hızını alamamış, firen sistemi kızaklama yapmış, kayarak geliyor, CHP’nin Afrin’deki şehitlerimiz için evlerimize, dükkanlarımıza, bürolarımıza bayrak asalım dedik, buna da laf etmiş.

"Aleyna Tilki’nin şarkısı gibi..."

Binali Bey meydanı boş buldu bir konuşmaya kalktı, hani Aleyna Tilki’nin şarkısı gibi, bütün millete ‘bir sussan bari’ dedirtti ya. Ne konuşsa falso ne konuşsa hata. Bayrak asalım diyoruz, buna da karşı çıkıyor. Hani başka bir şey söyleyeceğiz, ona da karşı çıkacak, dinden çıkacak yani hakikaten olacak şey değil.

“Formda olmayan bir topçu gibi girdi sahaya önüne geleni sakatladı"

Binali Bey bir süredir konuşmamanın verdiği idmansızlık ve konuşmamanın verdiği sabırsızlıkla böyle uzun süredir forma bulamayan, formda olmayan bir topçu gibi girdi sahaya önüne geleni sakatladı, en son kendi bacağını da kırdı, sedyeyle dışarı aldılar.”

Hakkari Üniversitesi'ndeki torpil skandalı

“Hakkari Üniversitesi rektörü ilahiyat fakültesi dekanlığı döneminde oğlunu araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıkıyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Bu karşılaşılan durum aslında Adalet Ve Kalkınma Partisinin devleti getirdiği noktadır. Liyakat değil sadakat dediğimiz mesele bu meseledir” yanıtını verdi.

“Şeker ittifakı, Saray'ın ittifakını yenecek"

“Şeker fabrikalarıyla ilgili Cumhurbaşkanının danışmalarından Yiğit Bulut bunu Cumhurbaşkanının yeniden gözden geçirebileceğini ifade etti, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Özel, “CHP’nin etkili, halkın çıkarlarını ve cumhuriyet kazanımlarını koruyan muhalefeti sonuç vermektedir. Bugün Türkiye saray ittifakını konuşmamaktadır. Bugün Türkiye saray ittifakı yerine Anadolu’daki şeker ittifakını konuşmaktadır. Şeker ittifakında CHP vardır, şeker ittifakında Genel Merkezlerinin suskunluğuna rağmen gerçek milliyetçiler, Milliyetçi Hareket Partililer vardır. Saadet Partililer vardır. İyi Partililer vardır. Bölgesine göre HDP’liler şeker ittifakına katılmaktadır. Şeker ittifakının karşısına saray ittifakı da duramaz, ilk patlak sarayın en zayıf halkasından gelmiştir. Bunun arkası gelecektir. Şeker ittifakı sarayın ittifakını yenecektir” dedi.