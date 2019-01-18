CHP'li Özel'den AKP'li Özhaseki'ye 'kaset' tepkisi: Bu ifadeler AKP'nin eski bağlantılarını sürdürdüğünün itirafıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Belli grupların ta Amerika’ya kadar arayıp ‘Elinizde bant var mı, ses kaydı var mı?’ diye aradıklarını biliyorum” diyen AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’ye tepki gösterdi.Özel, "Bu ifadeler, Özhaseki’nin ve AKP’nin eski bağlantılarını sürdürdüğünün itirafıdır" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre manipülatif anketlerin servis edildiğini ileri süren Özhaseki, “Kayseri’ye kadar ekip gönderdiler, orada kendilerine yakın gazetecileri buldular, ‘Haseki Bey’in ne açığı var bize söyleyin’ dediler. Belli grupların ta Amerika’ya kadar arayıp ‘Elinizde bant var mı, ses kaydı var mı?’ diye aradıklarını biliyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Özel, Özhaseki’nin sözlerine tepki gösterdi. “Bu ifadeler, Özhaseki’nin ve AKP’nin eski bağlantılarını sürdürdüğünün itirafıdır" diyen Özel, "Bir terör örgütünü ‘Amerika’ olarak tanımlamak, o terör örgütüyle geçmişte ilişki içinde olanların kullanacağı bir ifade biçimidir” sözlerini sarf etti.