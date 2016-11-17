CHP'li Özel vites kolu ile tarif etti: R tipi başkanlık; bu saltanata, padişahlık sistemine dönüş!

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin MHP'ye ilettiği anayasa değişikliğine yönelik taslağı değerlendirdi. Özel, bu başkanlık tipine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adından hareketle "R" tipi başkanlık denebileceğini savunarak, R'nin geri vitesin üzerindeki harf olduğuna dikkati çekti. Özel, bunun geriye gidiş, saltanata, padişahlık sistemine dönüş, karşı devrim olduğunu öne sürdü.

"Bu bir başkanlık değil cumhurbaşkanlığı sistemidir" demenin, "vatandaşın ve seçmenin aklıyla alay etme anlamına geldiğini" savunan Özel, başkanlık değil, "başkanlığın daniskasının" önerildiğini ileri sürdü. Özel, anayasa hukukçularının buna "patronlu hiper başkanlık sistemi" dediğini ifade etti.

"Türkmen tipi başkanlık"

Bu başkanlık sisteminin bir adım ilerisinin, Türkmen tipi başkanlık olacağını ileri süren Özel, tek farkın orada mülkiyetin de başkana ait olması olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Bahçeli'nin, "Tren var, şimdi binin" ifadelerine de yanıt veren Özel, "Ama bugün demokrasi treninden değil, bir saltanat kayığından bahsediyoruz. MHP'nin tabanının değil, başkan ve birkaç yöneticisinin atladığı saltanat kayığına CHP olarak binmeyiz. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Başkanlık sistemi için saltanat kayığında yolculuk edenler, kula kulluk edenler kervanına dizilmiş olurlar" dedi.

"Seçilmişe saygıdan dolayı AKP'ye kapımız açık"

Bir soru üzerine Özel, Başbakan Yıldırım'dan görüşme talebi gelirse kapılarının, seçilmişe saygıdan dolayı açık olduğunu dile getirdi. Özgür Özel, kapılarının açık olmasının, başkanlık sistemiyle ilgili tavizsiz duruşlarının bir nebze olsun yumuşadığı anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.