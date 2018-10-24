CHP'li Özel: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun daha işlevli hale getirilmesi TBMM'nin sorumluluğundadır

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun raporlarına daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi. 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı raporlarının aynı oturumda 2018 yılında TBMM'de görüşüldüğünü hatırlatan Özel, verdiği dilekçede raporların zamanında incelenmesini istedi. Özel dilekçesinde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kamu kurumlarına kritik tavsiyelerde bulunduğuna da değindi.

Özel'in Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a verdiği dilekçenin tamamı şöyle:

''Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması olarak, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla anayasal bir kurum olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, verdiği kararlarla kamu kurumlarına kritik tavsiyelerde bulunmaktadır.

Parlamentomuza karşı sorumluluğu bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun daha işlevli hale getirilmesi ve kuruma itibar kazandırılması, milletvekillerinin ve Meclisimizin sorumluluğundadır. 2017 yılı itibariyle Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiyelerine kamu kurumlarının uyma oranı önceki yıllara nazaran yükselmiş olsa da, halen istenilen seviyede değildir. 2018 yılının ilk 8 ayında kurum tarafından verilen tavsiye kararlarından 120’sine kamu kurumları uymamış, uymayan kamu kurumları arasında Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi önemli kurumlar bulunmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na ait 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı raporları, toplu olarak ve ancak 11 Ocak 2018 günü yapılan TBMM Genel Kurulu’nda görüşülebilmiştir. 11 Ocak 2018 günü yapılan görüşmelerde de 4 yıllık raporun aynı oturumda görüşülmesine yönelik eleştirilerde bulunmuş, 2017 yılı raporunun 2018 yılında görüşülmesi gerektiği noktası siyasi parti temsilcileri tarafından vurgulanmıştı.

3 Sıra Sayısıyla bastırılan 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu’nda da, raporun Genel Kurul’da ivedilikle görüşülmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Genel Kurul’un yoğun bir gündeminin olmadığı, son iki haftadır üç gün yerine iki gün çalışmasıyla da görülmektedir. Bu doğrultuda 3 Sıra Sayılı 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu’nun Genel Kurul’da görüşülmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bu çerçevede şahsınız başkanlığında bir Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek, 3 Sıra Sayılı raporun TBMM Genel Kurulu’nda bir an önce görüşülmesi için katkı sağlamanızın uygun olacağını değerlendiriyorum.

Saygılarımla."