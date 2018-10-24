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CHP'li Özel: Emeklilikte yaşa takılanlar bu kez emeklilikte MHP'ye takılanlar şokunu yaşıyor

İyi Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik verdiği Meclis araştırma önergesi kabul edilmedi

24 Ekim 2018 22:39

İyi Parti tarafından verilen emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının tespitiyle ilgili araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda reddedildi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP'nin iki saat için U dönüşü yaptığını ve AKP ile birlikte red oyu kullandığını belirterek "Emeklilikte yaşa takılanlar bu kez Emeklilikte MHP'ye takılanlar şokunu yaşıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,  emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin MHP'nin oylarıyla reddedilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
MHP'nin 2 saat içinde U dönüşü yaptığını ifade eden CHP'li Özel, Twitter'da, önergenin reddedilmesiyle ilgili  şu paylaşımı yaptı:

 

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