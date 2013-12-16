CHP’li Özel: Artık son durak, halk size 'dur' diyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulundaki Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, tren hareket memuru şapkası ve lambasıyla “dur” dedi.

Özgür Özel, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubu adına yaptığı konuşmada, Hükümetin propagandasının aksine, vatandaşın cebinden giden sağlık harcamalarının ciddi boyutlarda arttığını savundu. Özel, buna karşın kamu hastanelerinde bile vatandaşın cebinden harcamaya başladığını iddia ederek, 11 ayrı katılım payı alınmasını buna gerekçe olarak gösterdi.

Özel, kamu hastanelerinde bazı teşhis ve tanıların yapılmayarak dışarıya sevk edildiğini, özel hastaneler ile tanı merkezlerinde ise hastaya farklı fiyat çıkarılarak farkın talep edildiğini anlattı.

Özel, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan sahte ilaç operasyonlarına da değindiği konuşmasında “Sahte kanser ilacı kullanıp hayatını kaybeden 60 dolayında hastanın yakınlarının ilgili mercilere başvurduğunu” söyledi. Özel “Ben, sahte ilaç kullanıp hayatını kaybeden 5 bin dolayında vatandaşımız olduğunu iddia ediyorum. Bu iddialarım, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte kanıtlanacaktır” dedi.

Özgür Özel, konuşmasını bitirirken çantasından çıkardığı tren hareket memuru şapkasını giyerek, elindeki “dur-geç” lambasıyla “Artık son durak Sayın Bakan. Halk size dur diyor, CHP’ye ise geç diyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Aydın’dan yanıt

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, sataşma gerekçesiyle söz alarak CHP’li Özel’e kürsüden yanıt verdi. “Burada şov yapmakla bir yere varamazsınız. Yolsuzluk olsaydı sağlıkta vatandaş memnuniyeti yüzde 70’lere çıkmazdı. Türkiye, dünya yolsuzluk sıralamasında 120’nci sıralardan 53’ncü sıralara düştü” dedi. Aydın, vatandaşın kamu hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerden de parasız yararlandığını söyledi.

Yeniden söz alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, sağlık alanında uygulanan 11 ayrı katılım payı ve devletin karşılamadığı ilaç ve muayene giderlerini tek tek sayarak “Ben sayıyorum, Ahmet Bey yok diyor” dedi.