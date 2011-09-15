CHP’li Özdemir: 'Yurdakul' ayıbından Erdoğan nasıl kurtulacak

Hülya Karabağlı / Ankara







T24 -

Yurdakul çiftinin veda edemeden ayrılmasına tepkileri artırdı.” Bundan daha büyük insan hakkı ihlali olabilir mi” diye soran Özdemir, “ Böyle bir ayıbı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Zerre kadar insanlıkları varsa, vicdanları varsa bu utancı ömür boyu taşıyacakladır”.

Bu davaların bir insanlık trajedisini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Özdemir, Kuddusi Okkır örneğini hatırlattı. Özdemir, “Okkır’la başlayan cezaevinde ölüm süreci devam ediyor. Bu davalardan içeride olup da ne kadar kişinin sağlığını kaybettiğini, kaç kişinin hayattan koparıldığını bilmiyoruz. Bütün dünyası altüst olan kaç kişi var?”.

80 kişinin katili Hizbullah örgütü üyelerinin bir süre önce elini kolunu sallayarak yurtdışına çıktıklarına dikkat çeken Özdemir, “ Bunlar katildi. Sırtları sıvazlanarak yurtdışına çıktılar. Eğer bu ülkede adalet, demokrasi varsa Başbakan istifa etmeli”