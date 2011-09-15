CHP’li Özdemir: 'Yurdakul' ayıbından Erdoğan nasıl kurtulacak

T24 - CHP Sivas Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, Ergenekon davası tutuklu gazeteci eşi Doğan Yurdakul’la vedalaşmadan Güngör Yurdakul’un hayatını kaybetmesine, “Bu bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıptan başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı nasıl kurtulacaklar” diye tepki gösterdi. Özdemir, Kuddusi Okkır’la başlayan sürecin devam ettiğine dikkat çekti.
Yurdakul çiftinin veda edemeden ayrılmasına tepkileri artırdı.” Bundan daha büyük insan hakkı ihlali olabilir mi” diye soran Özdemir, “ Böyle bir ayıbı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Zerre kadar insanlıkları varsa, vicdanları varsa bu utancı ömür boyu taşıyacakladır”.
Bu davaların bir insanlık trajedisini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Özdemir, Kuddusi Okkır örneğini hatırlattı. Özdemir, “Okkır’la başlayan cezaevinde ölüm süreci devam ediyor. Bu davalardan içeride olup da ne kadar kişinin sağlığını kaybettiğini, kaç kişinin hayattan koparıldığını bilmiyoruz. Bütün dünyası altüst olan kaç kişi var?”.
80 kişinin katili Hizbullah örgütü üyelerinin bir süre önce elini kolunu sallayarak yurtdışına çıktıklarına dikkat çeken Özdemir, “ Bunlar katildi. Sırtları sıvazlanarak yurtdışına çıktılar. Eğer bu ülkede adalet, demokrasi varsa Başbakan istifa etmeli”