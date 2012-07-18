CHP'li Özdemir: Uludere raporunda Başbakan engeli var

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

TBMM Uludere Olaylarını Araştırma Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, “Uludere raporunda Başbakan engeli var” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında “Uludere hakkında kimse konuşmasın” sözlerinin raporun seyrini belirlediğini söyleyen Özdemir, “Başbakan ‘bu saatten sonra kimse konuşmasın’ dedikten sonra komisyon fiilen lağv edildi. Komisyonun AKP’li üyeleri, devletin kurumları bilgi ve belge vermekten imtina etti. Kurumlar suskunluğa büründü" dedi.

'Rapor Başbakan'a göre şekillenecek'

Özdemir, Uludere komisyonun toplanması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını, Genelkurmay’dan bir yetkili dinlenilmesi taleplerinin de dikkate alınmadığını söyledi. Uludere raporuna noktanın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla konulduğunu söyleyen Özdemir, ortaya çıkacak rapordan umutlu olmadığını anlattı. “Bu raporu da Başbakan hazırlayacak sonuçta. O ne derse öyle rapor hazırlama eğiliminde olacaklar" dedi.

‘Suya sabuna dokunmayacak’

Yeni yasama yılıyla Uludere raporunun komisyondan çıkacağını söyleyen Özdemir, "AKP’lilerin hazırlayacakları bu rapor, suya sabuna dokunmayacak” diyerek tepki gösterdi.

Komisyonun CHP’li üyeleri olarak, rapora karşı oy koyacaklarını söyleyen Özdemir, “Karşı oy yazımızla, kamuoyuna tüm gerçekleri açıklama şansımız var. Ayrıntıları karşı oy yazımıza koyarız” dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere olaylarını araştırma alt komisyonu en son Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı’ndan gönderilen klasörleri incelemişti. Ancak, CHP dosyalardan beklenen bilgi ve belgelerin çıkarılmış olabileceğine dikkat çekmişti. ‘Vur emrini kimin verdiği’ sorusunun yanıtı için askeri bir yetkilinin dinlenilmesi talep edilmişti.