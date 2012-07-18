T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Özdemir: Uludere raporunda Başbakan engeli var

Yeni yasama yılıyla Uludere raporunun komisyondan çıkacağını söyleyen Özdemir, 'AKP’lilerin hazırlayacakları rapor, suya sabuna dokunmayacak' dedi

18 Temmuz 2012 15:32

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

TBMM Uludere Olaylarını Araştırma Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, “Uludere raporunda Başbakan engeli var” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayında “Uludere hakkında kimse konuşmasın” sözlerinin raporun seyrini belirlediğini söyleyen Özdemir, “Başbakan ‘bu saatten sonra kimse konuşmasın’ dedikten sonra komisyon fiilen lağv edildi. Komisyonun AKP’li üyeleri, devletin kurumları bilgi ve belge vermekten imtina etti. Kurumlar suskunluğa büründü" dedi.

 

'Rapor Başbakan'a göre şekillenecek'

 

Özdemir, Uludere komisyonun toplanması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını, Genelkurmay’dan bir yetkili dinlenilmesi taleplerinin de dikkate alınmadığını söyledi. Uludere raporuna noktanın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın  açıklamasıyla konulduğunu söyleyen Özdemir, ortaya çıkacak rapordan umutlu olmadığını anlattı. “Bu raporu da Başbakan hazırlayacak sonuçta. O ne derse öyle rapor hazırlama eğiliminde olacaklar" dedi.

 

‘Suya sabuna dokunmayacak’

 

Yeni yasama yılıyla Uludere raporunun komisyondan çıkacağını söyleyen Özdemir, "AKP’lilerin hazırlayacakları bu rapor, suya sabuna dokunmayacak” diyerek tepki gösterdi.

Komisyonun CHP’li üyeleri olarak, rapora karşı oy koyacaklarını söyleyen Özdemir, “Karşı oy yazımızla, kamuoyuna tüm gerçekleri açıklama şansımız var. Ayrıntıları karşı oy yazımıza koyarız” dedi.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere olaylarını araştırma alt komisyonu en son Diyarbakır Özel Yetkili  Savcılığı’ndan gönderilen  klasörleri incelemişti. Ancak,  CHP  dosyalardan  beklenen bilgi ve belgelerin  çıkarılmış olabileceğine dikkat çekmişti. ‘Vur emrini kimin  verdiği’  sorusunun  yanıtı için  askeri bir  yetkilinin  dinlenilmesi talep edilmişti.

ETİKETLER

chpuludererapormalik ecder özdemirtbmmaraştırma komisyonubaşbakan erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24