CHP’li Özdemir: Köşk bütçesi niye yüzde 100 arttı?

TBMM Başkanlık Divanı bugün 2015 yılı bütçesi için toplandı. TBMM 2015 yılı bütçesinde bir önceki yıla oranla yüzde 1,8’lik kısıntı yaptı. 13,5 milyon liralık bir tasarrufa gidiyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’ndaki toplantı öncesinde T24’e konuşan CHP’li Malik Ecder Özdemir, “Meclis 2015 yılı için yüzde 5’lik bir tasarrufa giderken, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde niye yüzde 100’e yakın bir artış oluyor” diye sordu.

2015 yılının milletvekili genel seçimi yılı olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim meydanlarında AKP’ye oy isteyecek mi? İstemeyecek mi? Göreceğiz” diye konuştu.

TBMM’nin 2015 yılı bütçe teklifi (Kamu Denetçiliği Kurumu hariç) 747 milyon 447 bin lira olarak belirlendi. 2015 yılı bütçe teklifi, Meclis’in 2014 yılında 760 milyon 950 bin lira olan bütçeden yüzde 1,8’lik bir düşüş sağladı. 13,5 milyon liralık tasarruf öngörülüyor.