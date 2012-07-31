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CHP'li Özdemir: Ali Cem Gündoğan, ihmal kurbanı mı?

CHP'li vekil, "Bir ihmalin olduğu ortada. İki kez kriz geçiren bir mahkumun hastanede kalıcı bir tedavi görmesi sağlanmalıydı?" dedi

31 Temmuz 2012 17:29

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas'ta cezaevinde darp edildiği iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede ölen 24 yaşındaki Ali Cem Gündoğan’nın ihmal kurbanı olabileceğini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi hükümlüsü Ali Cem Gündoğan’ın madde bağımlısı olduğunu ve  peş peşe iki  kez kriz geçirdiğine dikkat çekti.

Özdemir, “Bir ihmalin olduğu ortada. İki kez kriz geçiren ve kriz periyodu belli olan bir mahkum cezaevinde tutulmamalıydı. Bu bir ihmali gösteriyor. Hastanede kalıcı bir tedavi görmesi sağlanmalıydı” dedi.

 

‘Hastane koşulları yaratılmadığı için ölüm oluyor’

 

Gündoğan’ın  ölümüyle  Silivri Cezaevi’nde kısa bir süre önce yaptıkları incelemeleri karşılaştıran Özdemir, “Hastane koşulları yaratılmadığı için emekli Orgeneral Ergin Saygun’un ölümle  burun buruna  geldiğini gördük. Demek ki cezaevlerinde, sadece kötü muamele değil, çoğu zaman ihmalden kaynaklanan ölüm vakaları yayılıyor."

 

Çok sayıda kanser hastası var 

 

Komisyon  incelemelerindeonlarca  kanser, kalp ve değişik hastalıkları olan ağır  mahkumlara dikkat çeken  Özdemir, “ Cezaevindeki ölümlerden Adalet Bakanlığı ve yetkililer  sorumludur.Cezaevi ve tutukevlerinde bulunan herkes hasta olabilir, madde bağımlısı, sakat olabilir. Ama, herkes devlete emanettir sonuçta.”

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CHPAli Cem GündoğduihmalSivascezaevi

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