CHP'li Özdemir: Ali Cem Gündoğan, ihmal kurbanı mı?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas'ta cezaevinde darp edildiği iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede ölen 24 yaşındaki Ali Cem Gündoğan’nın ihmal kurbanı olabileceğini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi hükümlüsü Ali Cem Gündoğan’ın madde bağımlısı olduğunu ve peş peşe iki kez kriz geçirdiğine dikkat çekti.

Özdemir, “Bir ihmalin olduğu ortada. İki kez kriz geçiren ve kriz periyodu belli olan bir mahkum cezaevinde tutulmamalıydı. Bu bir ihmali gösteriyor. Hastanede kalıcı bir tedavi görmesi sağlanmalıydı” dedi.

‘Hastane koşulları yaratılmadığı için ölüm oluyor’

Gündoğan’ın ölümüyle Silivri Cezaevi’nde kısa bir süre önce yaptıkları incelemeleri karşılaştıran Özdemir, “Hastane koşulları yaratılmadığı için emekli Orgeneral Ergin Saygun’un ölümle burun buruna geldiğini gördük. Demek ki cezaevlerinde, sadece kötü muamele değil, çoğu zaman ihmalden kaynaklanan ölüm vakaları yayılıyor."

Çok sayıda kanser hastası var

Komisyon incelemelerindeonlarca kanser, kalp ve değişik hastalıkları olan ağır mahkumlara dikkat çeken Özdemir, “ Cezaevindeki ölümlerden Adalet Bakanlığı ve yetkililer sorumludur.Cezaevi ve tutukevlerinde bulunan herkes hasta olabilir, madde bağımlısı, sakat olabilir. Ama, herkes devlete emanettir sonuçta.”