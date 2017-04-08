CHP'li Özcan Purçu Türkiye turunda: Geleceğimiz için 'Hayır' diyelim

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, referandum çalışmaları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gittiği illerdeki Roman mahallelerinde sevgi ve coşkuyla karşılanan CHP Milletvekili Özcan Purçu’nun ziyaretleri renkli görüntülere sahne oluyor. Purçu, farklı il ve ilçelerde yaptığı saha çalışmalarında, referandumda “hayır” sonucunun çıkacağına olan inancının güçlendiğini söyledi.

CHP Milletvekili Özcan Purçu, Karadeniz’den Akdeniz’e, Doğu Anadolu’dan Marmara’ya farklı bölgelerimizde referandum öncesi saha çalışmaları sürdürüyor. Balıkesir, Isparta, İstanbul, Ankara, Aydın, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Sinop, Çanakkale, Edirne, Adana, Malatya Purçu'nun çalışma yürüttüğü iller arasında yer aldı.

Yoksulluğun kader olmadığını hatırlatan Roman milletvekili Özcan Purçu hak etmediği koşullarda yaşayan vatandaşlardan gelecekleri için, çocuklarının geleceği için bir kez daha düşünmeleri çağrısında bulundu. Roman vatandaşların kronik hale gelen sorunlarının çözülmediğini gözlemlediğini, çözüm için kamu yetkilileri, bürokratlar ve yerel yönetimlerle irtibata geçip girişimlerde bulunduğunu

söyledi.

Yeni anayasa teklifinin vatandaşların yararına hiçbir maddesi olmadığını belirten Purçu, "“Romanlar tüm zorluklara, yaşadıkları ayrımcılığa, önyargıya rağmen bu ülkeye yürekten bağlılıklarından hiç ödün vermezler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını her fırsatta dile getirirler, Cumhuriyet rejimini sonuna kadar savunurlar. Vatandaşlarımıza 16 Nisan’da yapılacak referandumun bir parti seçimi olmadığını, yetkiyi tek bir kişiye vermememiz gerektiğini, sorunları yok sayan anlayışa “hayır” demeleri gerektiğini anlatıyorum. Referandumun “hayır”lı bir geleceğe vesile olacağına inanıyorum.” dedi