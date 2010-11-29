CHP'li Oyan: Herkes başını kuma gömecek

T24- Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Wikileaks internet sitesinde yayımlanan belgeleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Oyan, yazılanlar için ''çoğunun malumun ilamı olduğunu'' ve herkesin kafasını kuma gömeceğini söyledi.

Oğuz Oyan, ''çoğunun malumun ilamı olduğunu'' belirterek ''Önemli olan bilinen şeylerin resmileşmesi'' dedi.

Belgelerin ABD'nin zayıflayan hegemonyasını daha da pekiştireceğini ifade eden Oyan, belgelerde, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ''imkansız'' değerlendirmesinin yer aldığını anımsattı.



Oyan, ''Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Anlamasını bilenler için sivrisinek sazdır. Belki de AB ile ilgili aldatmaca hikayelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz'' diye konuştu.

ABD'nin belgeleri manipülasyon aracı olarak kullandığını sanmadığını söyleyen Yakış, “ABD bunu yapsaydı, kontrollü belgeler üzerinden yapardı. Kontrolü dışında olduğunu sanıyorum'' görüşünü dile getirdi.

Oyan, ''Herkes not edecek, ancak kafasını kuma gömecek. Öyle anlaşılıyor. Maskeli bir ilişki dünya çapında göreceksiniz'' diye konuştu.



Erdoğan: Wikileaks'in ciddiyeti şüphelidir





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3. AB-Afrika Zirvesi için Libya'ya gitmeden önce havaalanında düzenlediği basın toplantısında dün açıklanan Wikileaks belgeleriyle ilgili ''WikiLeaks'in ciddiyeti şüphelidir. Şu anda biz sadece eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz'' dedi.



Libya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında ziyaretine ilişkin bilgi veren Erdoğan, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin ortaklaşa düzenledikleri 3. Zirve'ye, Libya Lideri Kaddafi'nin davetiyle “onur konuğu” olarak iştirak etmek üzere Trablus'a hareket ettiğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin, “WikiLeaks internet sitesinde belgeler ortaya çıktı. Ağır ithamlar da yer alıyor. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?” şeklindeki sorusuna, “Şu anda WikiLeaks'in eteklerinde neler var, bunları bir döksün görelim. Ondan sonra da bunların ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi olduğunu öğreniriz. Çünkü WikiLeaks'in ciddiyeti şüphelidir. Bu bakımdan şu anda sadece biz eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları yaparız” yanıtını verdi.