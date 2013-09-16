CHP'li Oran'dan İçişleri'ne: AKM'yi polis işgalinden kurtaracak mısınız?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Taksim’deki AKM’nin polis tarafından işgal edilmesini İçişleri Bakanı Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Güler’e, Umut Oran tarafından yöneltilen sorular şöyle:

Polis asayiş koordinasyon merkezi mi oldu?

- Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) polis asayiş koordinasyon merkezi mi ilan ettiniz? Gerekçesi nedir kim ne zaman bu kararı aldı?

- Atatürk Kültür Merkezi’ni karakola mı dönüştürdünüz? Gerekçesi nedir kim, ne zaman bu kararı aldı?

- Atatürk Kültür Merkezi’nin polis ekipleri tarafından lojistik, ikmal merkezi ve cephanelik olarak kullanılmasının gerekçesi nedir? Bu kararı kim ve ne zaman aldı?

- Atatürk Kültür Merkezi, tamamen polislere mi tahsis edildi? Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişime geçip onlardan izin alındı mı? Varsa izin yazısının tarih ve sayısı kaçtır, kim imzalamıştır bu belgeyi?

- Bir kültür merkezinin karakola veya polis cephaneliğine dönüştürülmesi mutad uygulamanız mıdır, bunun başka örnekleri var mıdır?

- Yurttaşlarımızın twitter üzerinden başlattığı #EmniyetAKMyiterket protestosu karşısında Atatürk Kültür Merkezi’ni polis işgalinden kurtaracak mısınız? Polislerin AKM’yi terk etmesi talimatını verecek misiniz?

CHP’li Oran, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e yönelttiği diğer önergesinde ise “Atatürk Kültür Merkezi, tamamen polislere mi tahsis edildi? Bunun için bakanlık olarak sizden izin istendi mi? Varsa izin yazınızın tarih ve sayısı kaçtır, kim imzalamıştır bu belgeyi?” diye sordu.

Oran, Bakan Çelik’e, “Yurttaşlarımızın twitter üzerinden başlattığı #EmniyetAKMyiterket protestosu karşısında Atatürk Kültür Merkezi’ni polis işgalinden kurtaracak mısınız? Polislerin AKM’yi terk etmesi talimatını verecek misiniz?” sorusunu da yöneltti.