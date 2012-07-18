CHP'li Oran'dan Erdoğan'a: Uçağın tefrişi için 1 milyon dolar mı harcadınız?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a özel uçağı TC-ANA’nın tefrişi için 1 milyon dolar harcandığı iddiasının doğru olup olmadığını sordu. Oran, Başbakan Erdoğan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

Dizaynına 1 milyon dolar harcandı mı?

- Şu anda devletin VIP filosunda kaç uçak vardır? Bu uçaklar hangi tarihlerde envantere girmiştir? Satın alma bedelleri ne kadardır?

- 2005 yılında Başbakanlığa tahsis edilen TC-ANA tescilli Airbus 319 CJ tip uçak ne zaman sipariş edilmiş, THY’den kaça satın alınmış, bedeli hangi tarihte, hangi kur üzerinden kaç ABD doları karşılığı ödenmiştir? Bu uçağın ihale yapılmaksızın THY’den satın alınması mevzuata aykırı değil midir?

- TC-ANA’nın iç dizaynı için 1 milyon dolar harcandığı doğru mudur?

- TC-ANA uçağı hangi tarihten itibaren fiilen Başbakanlık tarafından kullanılmaya başlanmıştır? Bu tarihten günümüze kadar kaç saat uçmuştur?

- 2005 yılının ilk 7 ayında, TC-ANA uçağının teslim edildiği ağustos ayına kadar kullanılan interim-geçici uçak için yapılan ödeme nedir? Bu geçici uçak tam olarak kaç gün kullanıldı, Başbakanlığa maliyeti ne oldu?

- Filodaki diğer uçakları son 10 yılda, yıllar itibariyle kaçar saat uçuş yapmışlardır? Bu uçakların son 10 yıldaki ekip, üstgeçiş, konma-konaklama, yer hizmetleri, akaryakıt, ikram haberleşme ve teknik bakım-onarım giderleri ne kadardır?

Devlet uçağı ile tatile gitmek etik mi?

- Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’un istifasına yol açan olaylardan birisi de görevi nedeniyle yaptığı uçuşlardan topladığı bedava milleri özel uçuşlarında kullandığı iddiasıdır. Almanya Cumhurbaşkanı’nın özel seyahatlerini tarifeli havayolu ile yaptığı gerçeği karşısında 307 milyar dolar dış borcu olan bir ülkenin başbakanı sıfatıyla devlet uçaklarını düğün davetiyesi götürmek, her hafta sonu İstanbul’a gidip gelmek ve Rize’ye, Antalya’ya, Bodrum’a tatile gitmek amacıyla kullanmanız etik midir?

- THY kamu mu yoksa özel bir kuruluş mudur? THY, her istediğinizi yapabileceğiniz bir arka bahçe midir? Durumunun netleştirilmemiş olmasının yol açtığı belirsizliğin, büyük usulsüzlüklere yol açan yönetimden hesap sorulamamasını sağlaması dünya markası olan THY’ye zarar vermiyor mu?”

Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ise şu soruları yöneltti:

- THY tarafından Aralık 2004’te satın alınan Airbus 319 CJ tipi TC-ANA uçağının Mayıs 2005’te Başbakanlık emrine verildiği bilinmektedir. Bu kapsamda;

- 42 milyon 500 bin dolara satın alınan TC-ANA uçağının peşinatı hangi tarihte ne kadar ödenmiştir? Bakiye miktar kaç ABD dolarıdır ve hangi tarihte ödenmiştir?

- TC-ANA’nın iç dizaynı için 1 milyon dolar harcandığı doğru mudur?

- TC-ANA için, satın alma sözleşmesinin imzalandığı tarihten Başbakanlığa teslim edildiği tarihe kadar ne kadar harcama yapılmıştır, kaç personel görevlendirilmiş ve uçakta ne gibi işlemler yapılmıştır?

- THY, TC-ANA’yı Başbakanlığa kaça satmıştır, bedeli hangi tarihte ve kaç ABD doları karşılığı TL olarak Başbakanlıktan tahsil edilmiştir?

- Başbakanlığın bu uçağı ihale yapmaksızın Ağustos 2005’te doğrudan THY’den satın alması mevzuata aykırı değil mi? THY’nin bu uçağın satışından zarar ettiği doğru mudur?

450 bin dolar kira mı ödendi?

- THY’nin Mayıs-Ağustos 2005 döneminde TC-ANA için 450 bin dolar kira ödeyerek zarar ettiği bilgisi doğru mudur?

- VIP filosunda bulunan uçakların 2008’den itibaren her türlü mal ve hizmet ihtiyaçlarının (teknik bakım, akaryakıt, üstgeçiş, konma-konaklama, yer hizmetleri ve ikram vb.) THY tarafından satın alındığı, ancak Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa sıfır kârla, yani maliyetine fatura edildiği doğru mudur? Bunların dışında Başbakanlık için yapılan başka mal ve hizmet alımı var mıdır?

- Son 5 yıllık süre içinde VIP filosunda bulunan uçaklara sıfır kârla satılan mal ve hizmetlerin toplam meblağı kaçtır?

- Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık uçaklarında görevli olan THY personelinin (pilot, kabin memuru, teknisyen) her türlü hak edişleri bu iki kuruma aynen yansıtılıyor mu?

- Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık uçaklarına alınan mal ve hizmetlerin kârsız olarak fatura edilmesinin gerekçesi ve dayanağı nedir? Halka açık şirket olan THY’nin bu uygulaması ‘mal ve hizmetlerin rayiçten daha düşük fiyata satılması’ olarak tanımlanan ve hapis-ağır para cezası öngörülen ‘örtülü kazanç’ suçunu oluşturmuyor mu? Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre girişimde bulundunuz mu?

- Altın hisse marifetiyle THY’yi yöneten, 5 yıldan bu yana kârsız işlem yapan THY yönetimini atayan kamu otoritesi olarak bu durum karşısında ne yapacaksınız?”