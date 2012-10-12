CHP'li Oran: AB İlerleme Raporu AKP'ye tokat gibi cevaptır

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “AB İlerleme raporu, Egemen Bağış ve AKP hükümetine tokat gibi cevaptır. Bugün tam iyi olması gereken bir Türkiye için kötü bir rapor. AKP’nin başarısızlığını AB İlerleme Raporu tescillemiştir” dedi.

‘Bağış; artık boş gezme ve boş konuşma, adam gibi otur ve çalış.’ TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, İlerleme raporundaki sonuçların Türkiye adına son derece üzücü olduğunu ve çok ciddi uyarılar bulunduğunu söyledi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a yüklenen Oran, “ Bakanlığın boyunca boş müzakereci gibi boş gezdin, boş konuştun.

Bu millet Egemen Bağış'ı ağustos böceği gibi boş konuşup boş gezmesi için, kendisi çalıp kendisi oynaması için bakan yapmadı. İşine gelmediği zaman AB raporunu beğenmiyor. Hal ve davranışlar, ruh hali ne içerde ne dışarıda güven vermiyor. Bizde onlara ev ödevi veriyoruz, bugün 40 tane soru önergesi veriyoruz. Otursun çalışsın, ev ödevini yapsın. Egemen Bağış; artık boş gezme ve boş konuşma, adam gibi otur ve çalış, ya da yürü anca gidersin” dedi.



CHP’den Meclis araştırması



CHP Avrupa Birliği konusunda Meclis Araştırması açılmasını istedi. “AB ile tam üyelik sürecinin izlenmesi, kabul edilen rapor kapsamında gereken önlemlerin alınması, 23 ve 24. Fasılların açılmasının önündeki engellerin araştırılarak bu engellerin aşılması, bu zamana kadar hangi alanlarda ve hangi sebeplerle sürecin durma noktasına geldiğinin belirlenmesi, acil reform yapılması gereken alanların tespiti ile bu reformların çerçevelerinin belirlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla” Meclis Araştırması açılması istenen önerge CHP tarafından Meclis Başkanlığı’na verildi.



Önergede, AB serüveninin 31 Ekim 1959 tarihinde yapılmış bulunan başvuru ile başladığı son olarak 3 Ekim 2005 tarihinde AB’ye tam üyelik sürecinin başladığı hatırlatıldı. AKP Parti Hükümeti döneminde beklenen gelişmelerin kat edilemediği, tam üyelik hedefine ulaşmak için müzakerelerde kapatılması gereken 33 başlıktan ancak bir tanesinin kapatıldığı belirtildi.

Önergede, “ 10 Ekim 2012 tarihinde açıklanan AB İlerleme Raporu çerçevesinde siyasi alanda birçok eksikliğin olduğu gözükmüş, bu eksikliklerin tespiti ve giderilmesi ile ülkemizde yaşayan insanların hak ettikleri demokrasi ve yaşam standartlarına kavuşturulması için gereken reformların ise güçlü bir şekilde uygulamaya geçemediği endişeleri ortaya çıkmıştır”.