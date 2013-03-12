CHP'den AKP'ye: Bankanın ismindeki T.C. kısaltmasını mı kaldırdınız?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, T.C. Ziraat Bankası'nın ismindeki T.C. kısaltmasının banka şubelerinin tabelalarında kullanılmadığını açıklamasını istedi.Oran, Bankanın Genel Müdürlük binası için Groupama'ya kira ödenip ödenmediğini ve bu durumun Başak Sigorta'nın satışındaki bir hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, Başak Sigorta'nın satışına direndiği için o dönemki Genel Müdürün emekliye ayrılarak yerine AKP Bakırköy İlçe Başkanı İlker Aycı'nın getirilmesini de TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Umut Oran'ın bugün TBMM'ye sunduğu yazılı soru önergesi şöyle:

T.C Ziraat Bankası yerine neden Ziraat Bankası yazıyor

-Kuruluş tarihi 1863 yılına kadar uzanan ve Kurtuluş Savaşı döneminde önemli katkıları bulunan T.C. Ziraat Bankası’nın isminin başındaki “T.C.” kısaltması artık kullanılmıyor mu? Ziraat Bankası’nın ismi mi değiştirildi? Yapıldıysa bu değişikliğin tarihi nedir, değişiklik kararını kim ya da killer/hangi organlar, hangi gerekçeyle aldı? Bankanın şubelerindeki tabelalarda niçin artık “T.C. Ziraat Bankası” yerine sadece “Ziraat Bankası” yazıyor?

-Başak Hayat, Başak Sigorta ve Başak Depoculuk hangi tarihte kimlere kaç para bedelle satıldı? Ödeme planına uyuldu mu söz konusu bedelin tamamı ödendi mi?

-Başak Sigorta grubunun satış aşamasında Groupama şirketinin danışmanlığını, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kızı Zepnep Unakıtan mı yürüttü? Bu danışmanlık için kendisine ne kadarlık ödeme yapıldı?

AKP’li İlker Ayca, Başak Sigorta genel müdürü mü oldu?

-Başak Sigortanın özelleştirilmesine karşı olduğu gerekçesiyle sigorta şirketinin o dönemki genel müdürü Muzaffer Bilgili’nin emekli edildiği duyumu doğru mudur? Bilgili’nin ardından Başak Sigorta şirketinin genel müdürlüğüne dönemin AKP Bakırköy İlçe Başkanı İlker Aycı’nın getirilmesinin gerekçesi nedir?

-Halen T.C. Ziraat Bankası’nın Ankara Tandoğan’daki binasının sahibi kimdir? Binanın Başak Sigortaya ait olduğu ancak satış öncesinde devir yapılmadığı için bugün itibariyle Groupama’ya çok yüksek kira bedeli ödendiği duyumu doğru mudur? Genel Müdürlük binası kira ise kime aylık kaç TL’lik kira bedeli ödenmektedir? Kira sözleşmesinin tarafları kimdir ve geçerlik süresi ne kadardır, hangi koşullarda bina kiralanmıştır?

-Genel Müdürlük binası kira ise Groupama’ya satış öncesinde niçin Başak Sigortadan bankaya devri gerçekleştirilmeyerek kamu zararına yol açıldı?