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CHP’li Oran’dan AKP’li Şener’e Kurtuluş Savaşı mektubu

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener’e bir mektup gönderdi.

05 Aralık 2011 02:00




Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, TBMM İnsan Hakları Komisyonu çalışmaları sırasında “Yunan tarihinde bir Ege savaşı yok. Yunan tarihinde Ege’de Türklerle bir savaş yok” diyerek, Kurtuluş Savaşı’nın yaşanmadığını, şehitliklerin de temsili olduğunu öne süren AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener’e bir mektup gönderdi.


İhsan Şener: Yunan savaşı olmadı


Oran, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Neredeyse Kurtuluş Savaşı yaşanmadı, bir avuç isyankâr durup dururken Ankara’da bir meclis kurdu diyecek, bu savaşı veren ve bu uğurda şehit düşenlere de bir de bu yolla hakaret edecekler.  Ancak bu yol çıkmaz sokaktır. Kurtuluş Savaşının ve bağımsızlığımızın ispatı TBMM’dir, İstiklal Marşı’dır, vatan toprağı altında kefensiz yatan binlerce insanın aziz hatırasıdır. Bundan daha iyi bir delili de kimse bulamaz” diye konuştu.


Yunan Genelkurmay’ına ait internet sayfası üzerinden rahatça ulaşılan kitapların dökümünü liste halinde Şener’e gönderen Oran’ın mektubunun son bölümü şöyle:


“Bu kapsamda, Birinci Dünya Savaşı ertesinde işgale uğramış, bağımsızlık için kan ve gözyaşı dökmüş büyük ulusumuza ve bu savaşta gösterdiği önderlik ile hem milli egemenliği hem de ulusal bağımsızlığımızı bize sağlamış olan Atatürk ile silah arkadaşlarına hak ettikleri saygıyı sunacağınızı umuyor, çalışmalarınızda kolayca ulaşılabilir durumda olan Türk Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarından da istifade etmenizi tavsiye ediyorum.”

 

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