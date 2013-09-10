CHP’li Oran'dan Adalet Bakanı Ergin’e: Bayrak geçişiyle ilgili emir mi yayınladınız?

Hülya Karabağlı/ ANKARA



İzmir Bergama Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yüksel’den sonra Edremit Başsavcı Vekili Cuma Çoban’ın da 30 Ağustos törenlerinde ayağa kalkmadığı anlaşıldı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, "Bayrak geçişiyle ilgili bakanlık emriniz mi var" diye sordu. Oran, ayağa kalkmayan bir başka savcı olup olmadığı ve haklarında bir işlem yapılıp yapılmadığını da sordu. Oran’ın Adalet Bakanına yönelttiği sorular şöyle:

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili resmi törenlere protokol görevini yerine getirmek üzere katılan Cumhuriyet Başsavcıları ile Başsavcı Vekillerinin, Türk Bayrağı veya askeri birlik sancaklarının geçişi sırasında ayağa kalkıp kalkmamasıyla ilgili olarak bakanlığınız döneminde yayımlanmış herhangi bir emriniz var mıdır? Varsa içeriği nedir?

Edremit için de inceleme başlattınız mı?

- Edremit Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cuma Çoban’ın da benzeri biçimde 30 Ağustos 2013 törenlerinde bayrak/sancak geçişi sırasında ayağa kalkmamasının gerekçesi nedir? Cuma Çoban için disiplin sürecinin başlatılması talimatını verdiniz mi?

Bergama’nın inceleme sonucu nedir?

- İzmir Bergama’daki 30 Ağustos 2013 törenlerine katılan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yüksel’in bayrak geçişi sırasında ayağa kalkmamasının gerekçesi nedir? Bu durumla ilgili herhangi bir disiplin işlemi başlattınız mı? Disiplin işleminin sonucu nedir?

İncelenen başka savcı var mı?

- 30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı törenleri dolayısıyla benzeri biçimde yurt genelinde ayağa kalkmayan başka Başsavcı veya başsavcı vekili var mıdır, bu yönde bakanlığınıza herhangi bir şikâyet yapıldı mı, duyum iletildi mi? Varsa bu şikâyetler hakkında hangi işlemi yaptınız?