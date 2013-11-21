CHP'li Oran: AKP'li Yakut, Nazi politikalarını önermektedir

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, AKP'li Meclis Başkanvekili Sadık Yakut'un "kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum" sözlerini eleştirdi ve Osmanlı Devleti'nde 117 yıl önce terk edilmiş bir zihniyetin ifşa edildiğini söyledi. Yakut'un Nazi'lerin kadın politikasını önerdiğini belirten Oran, AKP'nin de Naziler gibi kadının rolünü çocuk doğurmak olarak gördüğünü savundu.

Sadık Yakut’u yazılı bir açıklamayla kınayan ve "Yakut’un zihinsel saati 117 yıl önce durmuştur" diyen Umut Oran’ın açıklaması şöyle:

'Yakut, AKP zihniyetini ifşa etmiştir'

“TBMM Başkanvekili ve AKP Milletvekili Sadık Yakut’un, Ulusal Çocuk Forumu’nda yaptığı bir konuşmada 'Maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek' ifadeleri kamuoyuna yansıdı. Görevi cumhuriyetin temel niteliklerini koruyarak geliştirmek olan ve bunun için yemin eden Sadık Yakut, en sonunda maskesiz, takiyesiz bir şekilde AKP zihniyetini ifşa etmiştir. Bu zihniyet, laik cumhuriyet kazanımlarının yok edildiği ve kadın haklarının kaybolduğu totaliter bir Türkiye hayal etmektedir.

Sadık Yakut o kadar takiyesiz konuşmuştur ki herhangi bir bilimsel makaleye sığınma zahmetine bile katlanmamıştır. Sadık Yakut zaten bilimsel bir görüşü esas alacak da değildir. Onun referansı akıl, bilim, çağdaş yaşamın gerekleri değil kör bir ideolojik savrulmadan ibarettir.

'Zihinsel saati 117 yıl önce durmuş'

Eğer biraz bilgi sahibi olmak isteseydi, 1906 yılında Osmanlı Döneminde 4659 erkek ibtidâisi, 349 kız ibtidâisi, 5073 karma ibtidâi yani ilkokul olduğunu görecekti. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan Cumhuriyet Öncesi’nde Türk Kadını başlıklı Şefika Kurnaz imzalı çalışmaya göre, Osmanlı’nın son döneminde de karma eğitim kurumları hayata geçirilmiş, kız ve erkek öğrenciler birlikte eğitim görmüştür. Dolayısıyla Sadık Yakut’un karma eğitime ilişkin görüşlerinin tarihsel bir temeli de yoktur . Sadık Yakut’un zihinsel saati 117 yıl önce durmuştur. Kendisi bu coğrafyanın 117 yıl gerisinde yaşamaktadır.

'Nazi politikalarını öneriyor'

1933 – 1945 yılları arasında Almanya’da Naziler karma eğitimi bitirmiştir. Bu tarihler arasında nüfus açısından çok küçük bazı köyler dışında karma okul kalmamıştır. Sadık Yakut’un aklı da aynen bu şekilde çalışmaktadır. Sadık Yakut 2013 yılında Nazi Almanyası politikaları Türkiye’ye önermektedir.

Sadık Yakut ve partisinin kadın hakları konusunda Nazileri örnek aldıkları tek alan karma eğitim de değildir. Nazi Almanyası’nda da kadının rolü çocuk üretmekten ibarettir. Örneğin '3 çocuk' sloganını ilk kez Naziler kullanmıştır. Bu slogan 1939 yılında Frauenwarte isimli bir Nazi Dergisi’nde çıkmıştır. Tayyip Erdoğan da bu söylemi aynen kullanmaktadır.

Kadının yine “yerinin evi olduğu” yönündeki görüş de Nazi Propaganda posterlerinde yer almaktadır. 1930’larda yayınlanan 'Mutter und kind' (anne ve çocuk) posteri bunun örneğidir. Nazilere göre kadının yeri evidir ve kadın çocuk doğurmakla yükümlüdür. Nitekim Hitler 1938 yılında Nazi Kadın Organizasyonu toplantısında kadının bütün dünyasının 'kocası, evi, çocuğu' olması gerektiğini söylemiştir. Bu görüşü de Türkiye’de savunmak AKP’nin Orman ve Su İşleri Bakanına nasip olmuştur. Kendisinden iş isteyen bir kadına, 'ev işleri yetmedi mi' diye sormuştur.

Nazi Propaganda Bakanı Goebbels, 1933 tarihinde yaptığı bir konuşmada 'kadınları politikadan ve diğer erkek işlerinden men ettik. Bunun sebebi kadınlara saygı duymamamız değil, kadınlara duyduğumuz yüksek saygıdır. Onları bu işlerden kurtardık' diyordu. AKP de 'kadınları çok sevdiğini, çok saygı duyduğunu' söyleyip onları sosyal yaşamın tamamından uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamaktadır.

'Yakut neyi ima ediyor?'

Bugün kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 31’dir. Çalışan kadınların yüzde 60’ının herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı bilinmektedir. AKP döneminde kadına karşı şiddet yüzde 1400 oranında artmış, Türkiye kadın erkek eşitliği açısından 136 ülke arasında 123. sıraya gerilemiştir.

Sadık Yakut ve AKP yönetimi bu ülkenin kızlarına ne ima ediyorlar? Kadınlar ve erkekler birlikte çalışır, birlikte üretir, birlikte eğitim görürse ne olur? Türkiye’de babaların, annelerin binbir emekle yetiştirdiği, ahlakını ve eğitimini verdiği kızlarımız bunların kafasında ahlaksız mıdır, eğitimden yoksun mudur, bu insanlar birer cinsel metadan mı ibarettir?

'Kadınlar zinciri kırmalı'

Türkiye’de kadın hakları geriye gitmektedir, çünkü cumhuriyete, çağdaş değerlere, laik yaşam biçimine, demokrasinin temel ilkelerine düşman bir iktidar Türkiye’yi yönetmektedir. Cumhuriyet ile birlikte miras hukukundan medeni hukuka kadar erkeklerle eşit haklara sahip olmuş, cumhuriyet ve demokrasinin temel ilkeleri sayesinde eşit seçme ve seçilme hakkını kazanmış, bu ülkede emeği ve onuruyla yaşayan, üreten kadınların da artık ses çıkarması gerekir. Kadınlarımız ayaklarına takılmak istenen bu zinciri kırmalı ve AKP’ye en güçlü şekilde tokadı sandıkta vurmak zorundadır."