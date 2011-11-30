CHP’li Oran: Van'da yanan halkın yardımları değil, hükümetin itibarı





Hülya Karabağlı T24 / Ankara



CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, depremzedelere dağıtılmak üzere Van’a gönderilen ve Karayolları deposunda bekletilirken çıkan yangında yardım malzemelerinin yok olması üzerine yazılı açıklama yaptı. Halkın dişinden tırnağından arttırarak gönderdiği yardımların yok olduğunu, Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğduğunu söyleyen Oran, “ Bu yangında yanan halkın yaptığı yardımlar değil, hükümetin itibarıdır. Deprem sonrasında afeti koordine edemeyen, yardım götüremeyen, eli ayağı bağlanan hükümet nihayetinde halkın gönderdiği yardımları bile koruyamamıştır” dedi.





'Bir milyonluk kent terkedilmiş durumda'



Türkiye’nin bir milyonluk kentin afet sonrasında kaderine terkedilmiş durumda olduğuna dikkat çeken Oran, “En sonunda depremden kurtulanlar, açlıktan kurtulamadı, küçücük çocuklarımızı kaybettik. Hükümetin beceriksizliğinin bütün faturasını Türkiye ödüyor. Karacaoğlan bir şiirinde diyor ki “Üç derdim var, birbirinden seçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm”. Bugün Van halkının üç derdi var birbirinden seçilmiyor.





'Koordinasyonu sağlamayan bakan görevden alınmalı'



Kentte yaşanan acıları gündeme taşıyan Umut Oran, “Daha vahim bir acı daha var, Sessizlik. 100 bin insanın kaderi, bu hükümetin beceriksiz ellerinde sessizlik içerisinde solup gidiyor. Bu koordinasyonu sağlayamayan bakanlar acilen görevden alınmalı. Hükümet oynadığı ‘cambaza bak oyununu’ terk edip, bu acil soruna odaklanmalı. Türkiye, Van’ı kaderine terk etmediğini göstermek zorundadır.”





'100 bin kişiden 82 bini çadır kentten yararlanamıyor'



Açıklamasında Türk Tabipler Birliği raporu yer aldı .Buna göre, şehirde kalan 100 bin kişiden 82 bini hâlâ çadır kentlerde barınamıyor. Çadır kentlerde barınan 18 bin kişininihtiyaçları karşılanmıyor. Halen kışlık giysisi olmayan, düzenli yemeğe ulaşamayan çok büyük bir nüfus var.



İlk depremden 36 gün geçmesine rağmen tuvaletler, temizlik için gereken araçlar sağlanmış değil. Yurttaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken psikolojik destek ve ekonomik kaynaklardan mahrum.





