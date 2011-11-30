T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Oran: Van'da yanan halkın yardımları değil, hükümetin itibarı

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, depremzedelere dağıtılmak üzere Van’a gönderilen ve Karayolları...

30 Kasım 2011 02:00



Hülya Karabağlı T24 / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, depremzedelere dağıtılmak üzere Van’a gönderilen ve Karayolları deposunda bekletilirken çıkan yangında yardım malzemelerinin yok olması üzerine yazılı  açıklama yaptı. Halkın dişinden tırnağından arttırarak gönderdiği yardımların yok olduğunu, Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğduğunu söyleyen Oran,  “ Bu yangında yanan halkın yaptığı yardımlar değil, hükümetin itibarıdır. Deprem sonrasında afeti koordine edemeyen, yardım götüremeyen, eli ayağı bağlanan hükümet nihayetinde halkın gönderdiği yardımları bile koruyamamıştır” dedi.


'Bir milyonluk kent terkedilmiş durumda'

Türkiye’nin bir milyonluk kentin afet sonrasında kaderine  terkedilmiş durumda  olduğuna  dikkat çeken  Oran, “En sonunda depremden kurtulanlar, açlıktan kurtulamadı, küçücük çocuklarımızı kaybettik. Hükümetin beceriksizliğinin bütün faturasını Türkiye ödüyor. Karacaoğlan bir şiirinde diyor ki “Üç derdim var, birbirinden seçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm”. Bugün Van halkının üç derdi var birbirinden seçilmiyor.


'Koordinasyonu sağlamayan bakan görevden alınmalı'

Kentte yaşanan acıları gündeme taşıyan Umut Oran, “Daha vahim bir acı daha var, Sessizlik. 100 bin insanın kaderi, bu hükümetin beceriksiz ellerinde sessizlik içerisinde solup gidiyor. Bu koordinasyonu sağlayamayan bakanlar acilen görevden alınmalı. Hükümet oynadığı ‘cambaza bak oyununu’ terk edip, bu acil soruna odaklanmalı. Türkiye, Van’ı kaderine terk etmediğini göstermek zorundadır.”


'100 bin kişiden 82 bini çadır kentten yararlanamıyor'

Açıklamasında Türk Tabipler Birliği raporu yer aldı .Buna göre, şehirde kalan 100 bin kişiden 82 bini hâlâ çadır kentlerde barınamıyor. Çadır kentlerde barınan 18 bin  kişininihtiyaçları karşılanmıyor. Halen kışlık giysisi olmayan, düzenli yemeğe ulaşamayan çok büyük bir nüfus var.

İlk depremden 36 gün geçmesine rağmen tuvaletler, temizlik için gereken araçlar sağlanmış değil. Yurttaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken psikolojik destek ve ekonomik kaynaklardan mahrum.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24